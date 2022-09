Erziehung: „Kindheit ohne aufgeschlagenes Knie ist ein Missverständnis“, meint Kinderarzt

Von: Judith Braun

Dass sich ein Kind in seiner Kindheit auch einmal verletzt, ist laut einem Kinderarzt normal. Eltern sollten ihre Kinder deshalb nicht überbehüten. © Wavebreak Media Ltd/IMAGO

Eltern tendieren häufiger dazu, ihre Kinder zu überbehüten. Gefährlicher ist es aber, wenn Kinder keine Erfahrungen machen, so ein Erziehungsexperte.

Die meisten Kinder sind gerne draußen, wo sie mit ihren Freunden und anderen Kindern spielen und toben. Dass es da auch mal zu kleinen Verletzungen kommen kann, ist ganz normal. Viele Eltern ertappen sich allerdings dabei, dass ihr Beschützerinstinkt plötzlich überhandnimmt und sie ihre Kinder ängstlich davor warnen, dass sie vorsichtig sein oder nicht so hochklettern sollen. Manchmal greifen Eltern sogar ein, wo es nicht unbedingt nötig ist: „Komm, ich halte dich fest.“ Dieses Verhalten kann laut dem Kinderarzt und Buchautor Herbert Renz-Polster allerdings Folgen haben.

„Das wirkliche Risiko für die Kinder ist: all das nicht zu erleben“, erklärt der Experte in einem Interview mit Zeit Online. Aus medizinischer Sicht haben Kinder, die selten hinausgehen in die Welt und dadurch wenige Erfahrungen machen, ein hohes gesundheitliches Risiko. „Weil sie nicht in ihren Körper reinkommen“, erklärt Renz-Polster. Demnach hängt damit nicht nur die Entwicklung von Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck und Übergewicht zusammen. „Kinder, die wenig draußen sind und sich wenig bewegen, sind auch anfälliger für Unfälle.“

