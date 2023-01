Flucht aus der Realität: Psychiater über die Gefahren von Eskapismus

Teilen

Sie nutzen jede Möglichkeit, der Realität, etwa durch Medienkonsum, zu entfliehen? Dr. Andreas Hagemann erklärt im Interview, wann diese Flucht gefährlich wird.

Die Corona-Pandemie, Inflation oder der Krieg in der Ukraine bestimmen derzeit unseren Alltag. Viele Menschen wollen daher aus der Realität flüchten und die negativen Schlagzeilen hinter sich lassen. Dieses Phänomen nennt sich Eskapismus. Allerdings kann diese Herangehensweise schnell nach hinten losgehen und die Gesundheit schädigen. Dr. Andreas Hagemann, Psychiater und Ärztlicher Direktor der Privatklinik Merbeck sowie der Röher Parkklinik, klärt im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news auf.

Ab wann wird Eskapismus gesundheitsschädlich und sollte ärztlich behandelt werden? Auf 24vita.de lesen Sie die Antworten.

„Betroffene blenden mehr und mehr die alltäglichen Negativmeldungen und Probleme aus. Um Ablenkung und Zerstreuung zu finden, begeben sie sich mental in eine fiktive „heile“ Welt, in der sie sich stark und wirkmächtig fühlen. Damit verbunden sind Symptome wie Isolation und Realitätsverlust. Auch Minderwertigkeitsgefühle lassen manche Menschen permanent und exzessiv Ablenkung und Zerstreuung suchen“, so Psychiater Hagemann über typische Anzeichen von Eskapismus.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.