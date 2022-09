Malaria & West-Nil-Virus bald in Deutschland? Auswirkungen des Klimawandels

Bringt der Klimawandel tropische Krankheiten nach Deutschland? Das sollten Sie über Mückenstiche wissen.

Der Klimawandel bringt schwerwiegende Konsequenzen weltweit mit sich. Unter anderem breiten sich dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler zufolge immer mehr Mücken in Deutschland aus, die neue Krankheiten übertragen können. Welche Krankheiten die tropischen Stechmücken übertragen können und wie Sie sich am besten vor Mückenstichen schützen können, lesen Sie im Folgenden.

Diese tropischen Stechmücken, die Krankheiten übertragen können, gibt es bereits in Deutschland

Die Zeiten, in denen lediglich Reisende von tropischen Stechmücken geplagt wurden, sind lange vorbei. Mittlerweile gibt es vor allem drei tropische Stechmücken, die sich in Deutschland verbreitet haben und verschiedene Krankheiten übertragen können.

Asiatische Tigermücke

Asiatische Buschmücke

Koreanische Buschmücke

Muss man sich künftig aufgrund des Klimawandels vor tropischen Krankheiten, die durch Mücken übertragen werden, fürchten?

Welche tropischen Krankheiten kommen aufgrund des Klimawandels nach Deutschland?

Folgende Krankheiten können einem Bericht von Zavamed.com zufolge durch Stechmücken übertragen werden:

West-Nil-Virus Grippesymptome, Hautausschlag, Entzündung des Gehirns Japanische Enzephalitis Kopfschmerzen, Fieber, Meningitis, 50% der schweren Fälle führen zum Tod Chikungunya-Fieber starke Gliederschmerzen, hohes Fieber Zika-Virus besonders für Schwangere gefährlich, Hautausschlag, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen, Augenbindehautentzündung, Fieber Dengue-Fieber Verbreitung weltweit angestiegen, fiebrige Erkrankung, kann tödlich enden Malaria fieberhafte Erkrankung, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Fieber und Schüttelfrost, kein Impfschutz vorhanden, kann in bestimmten Fällen unbehandelt zum Tod führen Gelbfieber schwere Virusinfektion, erst Fieberschub und danach schwere Leberentzündung, ca. 20% sterben, ursächliche medikamentöse Therapie nicht möglich

Sollte man nach einem Mückenstich zum Arzt gehen?

Normalerweise müssen Sie sich wegen eines Mückenstichs nicht in ärztliche Behandlung begeben, da die typischen Symptome – Juckreiz und Rötung der Haut – nach ein paar Tagen von selbst abklingen. Allerdings sollten Sie, auch wenn es noch so schwer fällt, sich nicht an den betroffenen Stellen kratzen. Denn ansonsten könnte sich die Einstichstelle entzünden. Greifen Sie besser zu einem Eiswürfel oder einer kühlenden Kompresse, um den Juckreiz durch den Mückenstich zu lindern. Dr. med. Ulrike Thieme, die Medizinische Leiterin bei ZAVA Deutschland empfiehlt zudem, auch weitere Symptome zu achten. Treten Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Gelenk-, Muskel- und Gliederschmerzen, Durchfall oder Schüttelfrost auf, kann das für eine Infektion sprechen und Sie sollten einen Arzt bzw. eine Ärztin aufsuchen.

Wie kann man sich vor Mückenstichen, die tropische Krankheiten übertragen, schützen?

Zum Schutz vor Mückenstichen lohnt es sich auf stark parfümierte Produkte zu verzichten und sich regelmäßig zu duschen, da Mücken von starken Gerüchen angezogen werden. Körperbedeckende und möglichst helle Kleidung wie etwa lange Hosenbeine und langärmelige Oberteile zu tragen, ist auch sehr sinnvoll.

Um Mückenstichen in Deutschland vorzubeugen empfiehlt die Ärztin Anti-Mücken-Sprays oder Cremes aus der Apotheke. Künftig könnten jedoch stärkere Moskitomittel, die bislang für tropische Reiseziele empfohlen werden – beispielsweise Sprays mit dem hochwirksamen Wirkstoff DEET – notwendig sein. Ebenso können Insektengitter oder imprägnierte Moskitonetze vor Stechmücken, die tropische Krankheiten übertragen, schützen.