Geschmorter Mangold mit Kichererbsen-Crème und Chili-Möhren

Den Mangold toppen ein paar Datteltomaten, die Kichererbsen ein Klecks Joghurti-Crème und Möhren Chiliflocken. © Manfred Zimmer/herrgruenkocht.de/dpa-tmn

Wenn Food-Blogger Manfred Zimmer eine Meze-Platte serviert, sollen seine Gäste sie schon vor dem ersten Happen genießen - mit Düften von gerösteten Samen, gemörsertem Koriander und Aromafäden.

Hamburg (dpa/tmn - In den letzten Jahren traf ich in Fotografie-Ausstellungen immer wieder einmal auf Motive, in denen Menschen der verschiedensten Kulturen kochten oder gemeinsam in einer Küche aßen. Ich betrachtete jedes Detail. Die Menschen, die Küche, die Einrichtung und natürlich die Gerichte.

Die meisten Bilder haben mich sehr berührt. Menschen, die kochen oder zusammen essen, wirken auf mich oft zufrieden und auf eine stille Art und Weise fröhlich. Das mag ich. Ich interessiere mich aber auch für die Kulturen, die Art der Zubereitung - und habe viele Fragen.

Manchmal habe ich mich in diese Fotografien so vertieft, dass ich in meiner Fantasie kleine Bewegungen erkennen, Geräusche und sogar Düfte wahrnehmen konnte. Vielleicht können Sie ja auch in dieser Fotografie etwas wahrnehmen. Den aufsteigenden Duft der Kichererbsen-Crème mit gerösteten und gemahlenen Sesamsamen oder die Aromafäden des geschmorten Mangolds mit den gemörserten Koriandersamen. Das würde mich sehr freuen.

Zutaten für ca. 2 Portionen:

Für die Kichererbsen-Crème:

50 g Sesamsamen ungeschält, 120 g Kichererbsen (fertig gekocht aus der Dose), 1 Knoblauchzehe, 1/2 TL Salz, 1 cm getrocknete Chili, 1 geh. TL gemahlener Kreuzkümmel, Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, etwas griechischer Joghurt (10 Prozent Fett)

Für die Dekoration:

Ein paar Kreuzkümmel- und Sesamsamen, ein paar Kichererbsen, etwas Blattpetersilie, 1 Stück Zitrone

Für den geschmorten Mangold:

1 kleine Zwiebel, 1 Zehe Gemüseknoblauch, 4 Datteltomaten, 200 g Mangoldblätter, 1 gehäufter TL gemörserte Koriandersamen, 1 gute Handvoll Blattpetersilie, Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Für die Chili-Möhren:

ca. 3 EL Olivenöl, 4 kleine Möhren, ca. 2 cm getrocknete Chili

Für die Kreuzkümmelküchlein (ca. 4 Küchlein): 100 g Dinkelmehl 630, 1 geh. TL Backpulver-Reinweinstein, 1/2 TL Salz, 1 leicht gehäufter TL gemörserte Kreuzkümmelsamen, 2 TL Olivenöl, 20 ml Wasser, 40 g griechischer Joghurt (10 Prozent Fett)

Zubereitung:

Die Kichererbsen-Crème

1. Den Knoblauch in kleine Würfel schneiden. Das Chilistück zerbröseln.

2. Die Sesamsamen in einer beschichten Pfanne so lange rösten, bis Röstduft aufsteigt und die Samenfarbe ins Bräunliche wechselt. Dann fein mahlen.

3. Die Kichererbsen pürieren. Die gemahlenen Sesamsamen und alle anderen Zutaten dazugeben und gut pürieren. Bei Bedarf mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Der geschmorte Mangold

4. Den Mangold in grobe, große Stücke schneiden. Die Zwiebel und den Knoblauch in Würfel schneiden. Die Blattpetersilie fein hacken. Die Tomaten in ​fingerdicke Scheiben schneiden.

5. 4 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Die Zwiebel- und Knoblauch Würfel darin glasig dünsten. Die Tomatenstücke dazu geben und schmoren. Die gehackte Blattpetersilie dazugeben und kurz schmoren.

6. Die Mangoldblätter zu den Zwiebeln und den Tomaten in die Pfanne geben und so lange schmoren, bis sie schön weich sind.

7. Die gemörserten Koriandersamen zum Mangold geben. Alles mit Salz und Pfeffer abschmecken. Ganz kurz noch schmoren. Dann mit zur Seite stellen.

Die Chili-Möhren

8. Öl in einer Pfanne erhitzen. Das Chilistück in die Pfanne bröseln.

Die Möhren (ungeschält, wenn die Schale gut gewaschen ist - sonst schälen) in die Pfanne geben. Die Möhren so lange von allen Seiten schmoren, bis sie weich, aber noch bissfest sind. Eventuell noch einen Tick salzen.

Die Kreuzkümmel-Küchlein

9. Alle Zutaten in einer Teigschüssel gut miteinander vermischen und zu einem Kloß formen. Ist der Kloß zu feucht, etwas Mehl dazugeben. Ist er zu trocken, noch etwas Wasser dazugeben.

10. Den Teig auf einer glatten Fläche mit der Hand ausdrücken (ca. 1 cm dick). Dann mit einem Glas oder einer Form (ca. 7 cm Durchmesser) ausstechen.

11. Die Teigstücke in einer beschichteten Pfanne (ohne Öl) von beiden Seiten ausbacken, bis schwarze Flecken entstehen. Beim Ausbacken mit einem Pfannenwender etwas andrücken, damit sie noch etwas flacher werden.

Finish

12. Die Kichererbsen-Crème in eine flache Schale geben. In die Mitte eine Kuhle drücken. In die Kuhle etwas Joghurt geben. Mit Kichererbsen, Kreuzkümmel, Sesamsamen, ein paar Blattpetersilienblätter und einer Zitronenscheibe dekorieren.

Zum Mangold, der Kichererbsen-Crème und den Chili-Möhren werden selbst gebackene Kreuzkümmel-Küchlein serviert. © Manfred Zimmer/herrgruenkocht.de/dpa-tmn

13. Den geschmorten Mangold und die Chili-Möhren kurz erhitzen.

