Gesunde Kinderfüße: Das sollten Sie beachten

Mit den Füßen legen wir im Laufe unseres Lebens etliche Kilometer zurück. Sie tragen uns täglich durch unseren Alltag. Dabei stellen sie die Grundlage des Bewegungsapparates dar. Deshalb ist es essentiell, dass sie sich richtig entwickeln können.

Bereits im Kindesalter wird die Basis für gesunde Füße gelegt. Deshalb ist es insbesondere beim Nachwuchs wichtig, dafür zu sorgen, dass sich diese optimal entwickeln können. Nur so können Folgeprobleme im Erwachsenenalter vermieden werden. Doch wie entwickeln sich Füße genau und wie schnell wachsen sie? Ab wann lernen Kinder Laufen und benötigen Schuhe? Wie bestimmen Sie die Größe richtig und was ist bezüglich des Materials zu beachten?

So entwickeln sich die Füße

Ein Fuß besteht aus Knochen, Bändern, Muskeln und Sehnen. Diese entwickeln sich bereits im Mutterleib. Jedoch befindet sich bei der Geburt noch keine Wölbung im Fuß. Alle Babys haben folglich Plattfüße. Das obere und untere Sprunggelenk muss sich erst noch weiter entwickeln. Lernt das Kind Laufen, so wird der Fuß kräftiger und die typische gewölbte Struktur bildet sich nach und nach aus. Bis zum sechsten Lebensjahr sollte der Plattfuß dann verschwunden sein.

Wie schnell wachsen die Füße der Kleinen?

Insbesondere Kleinkinder wachsen besonders schnell. Dies betrifft natürlich auch ihre Füße. Deshalb benötigen sie alle zwei bis drei Monate neue Schuhe. Eine regelmäßige Kontrolle, ob die Exemplare noch passen, ist insbesondere bei Kindern essentiell. Ihre Füße sind noch besonders weich und flexibel. So kann falsches Schuhwerk dafür sorgen, dass sich diese nicht ordnungsgemäß entwickeln. Bei Schulkindern wachsen die Füße in der Regel um drei Größen pro Jahr.

Ab wann benötigen Kinder Schuhe?

Generell lässt sich festhalten, dass Kinder erst Schuhe benötigen, wenn sie mit den ersten Gehversuchen draußen starten. Der Zeitpunkt ist jedoch bei jedem unterschiedlich. Ist der Nachwuchs drinnen unterwegs, so benötigt er keine Schuhe. Am besten ist es für die Kleinen, barfuß das Laufen zu lernen. So sind ihre Füße nicht eingeengt. Zudem fördert das Gehen ohne Schuhwerk die Fußstrukturen und kräftigt die Muskulatur. So ist eine optimale Entwicklung gewährleistet.

Welche Kriterien sollte der perfekte Kinderschuh erfüllen?

Bei der Auswahl des richtigen Kinderschuhs ist insbesondere auf das Material zu achten. Dieses sollte dafür sorgen, dass keine Schweißfüße entstehen, indem es die Feuchtigkeit nach außen ableitet. Ein atmungsaktives Material ist zum Beispiel Leder. Zu synthetischen Materialen, die keine Atmung für die Füße zulassen, sollten Sie besser nicht greifen. Auch die Schuhsohle sollte gewisse Kriterien erfüllen. So muss sie flexibel und biegsam sein. Bei zu steifen Sohlen kann der Fuß nicht richtig abrollen. Greifen Sie deshalb zu Materialen wie Elastomer, Krepp oder Gummi. Zudem ist auch ein gutes Profil ein Muss. Nur mit diesem ist der Nachwuchs sicher unterwegs. Durch den Gripp rutscht er nicht so schnell aus und hat einen sicheren Stand.

So finden Sie die passende Größe

Das A und O ist, dass ein Schuh richtig passt. Nur so ist eine optimale Entwicklung für die weichen Kinderfüße gewährleistet. Zur Fußlänge des Kindes sind zwölf Millimeter zu addieren, da die Zehen im Stand etwa sechs Millimeter mehr benötigen. Zudem sollten Sie sechs Millimeter für das Wachstum einplanen. Wie Sie die Füße Ihres Nachwuchses genau vermessen, können Sie in diesem Ratgeber nachlesen. Essentiell ist es jedoch, dass das Kind die Schuhe anprobiert.