Ungewöhnlich: Grippewelle 2023 früher zu Ende als in Pandemiezeiten

Von: Juliane Gutmann

Ungewöhnlich früh wurden im Winter 2022 vermehrt Influenza-Fälle gemeldet. Auch erschreckend viele RS-Virus-Infektionen sorgten für volle Krankenhäuser. Doch 2023 flacht die Krankheitswelle frühzeitig ab.

Anfang Dezember 2022 mussten Kliniken vermehrt Patienten mit bedrohlichen Krankheitsverläufen aufnehmen. Auslöser waren häufig Atemwegserkrankungen wie Grippe oder eine Infektion mit dem RS-Virus. Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzte die Zahl der Patienten mit akuter Atemwegserkrankung am 11. Dezember 2022 in Deutschland auf zirka 9,3 Millionen – unabhängig von einem Arztbesuch. Überfüllte Kinderarztpraxen aufgrund einer RSV-Infektionswelle, höchste Krankenstand-Zahlen seit Jahren auch im medizinischen Sektor: Die Lage war in manchen Teilen Deutschlands ernst.

Im wöchentlichen RKI-Bericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza mit Stand Mitte Dezember 2022 hieß es, dass die Zahl der Betroffenen „weiterhin sehr deutlich über dem Bereich der Vorjahre zu dieser Zeit“ liegt und das „Niveau, das zum Höhepunkt der starken Grippewelle 2017/18 beobachtet wurde, überschritten“ ist. Zum Hintergrund: Die jährliche Grippewelle startet in der Regel im Januar und nicht bereits im Dezember.

Doch der frühe Start der Grippewelle 2022 hat 2023 ein jähes Ende gefunden.

Eine echte Grippe fesselt die Patienten meistens ans Bett. Gliederschmerzen, Fieber und Halsschmerzen sind mögliche Symptome. © Ute Grabowsky/Imago

Grippe-Welle 2022/23 endete nach elf Wochen

So informierte die Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI) des Robert Koch-Instituts, dass die Grippewelle in Deutschland mit der 1. KW 2023 endete. Mit der 3. KW 2023 war nach Definition des RKI auch die RSV-Welle vorüber, heißt es weiter. Damit wurde die Grippewelle 2022/2023 zu einer Zeit für beendet erklärt, in der sie in den Jahren zuvor erst Fahrt aufnahm. Damit unterschied sie sich enorm von den Influenza-Wellen vor der Pandemie. Diese starteten meist erst nach dem Jahreswechsel.

Die Grippewelle 2022/23 endete nach Definition der Arbeitsgemeinschaft Influenza nach elf Wochen in der ersten Januarwoche 2023, informiert auch das Ärzteblatt. Das bedeutet aber nicht, dass nun keine Grippeansteckungen mehr vorkommen: Die Saison dauert noch an, lediglich die Phase erhöhter Aktivität ist erst einmal vorüber, so eine Information des Ärzteblatts.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.