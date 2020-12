Überraschender Effekt: Deshalb sollten Sie eine Zwiebel über Nacht in die Socke stecken

Sie spüren die ersten Anzeichen einer Erkältung? Oder liegen bereits flach? Dann sollten Sie folgendes Hausmittel kennen - Sie brauchen nur eine Zwiebel.

Gegen normale Erkältungsbeschwerden wie Husten und Schnupfen muss nicht immer gleich zu Medikamenten gegriffen werden.

Viele Hausmittel lindern die Beschwerden und verkürzen die Erkältungsdauer.

Auch die Zwiebel als Heilpflanze kann man sich zunutze machen.

Husten, Kopfschmerzen, Schnupfen und Niesattacken sind typisch für eine Erkältung, die die meisten in den kalten Wintermonaten ereilt. Zwei bis fünf Erkältungen pro Jahr gelten bei Erwachsenen als normal - wer häufiger krank ist, könnte an einer Immunschwäche leiden und sollte dies vom Arzt abklären lassen.

Hat Sie eine Erkältung erwischt, verbessern sich die Beschwerden normalerweise innerhalb von drei bis sieben Tagen deutlich. Nach zwei Wochen sollte alles komplett überstanden sein. Suchen Sie allerdings einen Arzt auf, wenn Symptome wie starkes Krankheitsgefühl und Fieber ganz plötzlich einsetzen. Dies spricht für eine echte Grippe, die vom Arzt überwacht werden muss.

Hausmittel gegen Erkältung: Einen Tipp kannten Sie noch nicht

Gegen eine normale Erkältung helfen bereits gängige Hausmittel wie:

viel trinken (bevorzugt Tee oder Ingwersud*),

Hühnersuppe*,

viel Schlaf,

Inhalieren für freie Atemwege,

ausgewogene, vitaminreiche Ernährung,

frische Luft tanken,

Salbeitee gurgeln bei Halsschmerzen und

Erkältungsbäder.

Doch es gibt noch mehr Tricks, die Erkältungsbeschwerden lindern und die Dauer einer Erkältung verkürzen können. Dazu zählt eine Zwiebel im Socken! Die Zwiebel gilt seit jeher als Heilpflanze, die gegen diverse Beschwerden wie etwa Insektenstiche, Ohrenschmerzen oder eben Erkältung eingesetzt wird. So sollen die Inhaltsstoffe Allicin und Ajoen appetitanregend wirken und Husten lindern.

Lesen Sie auch: Sieben Hausmittel gegen Erkältung von Hühnersuppe bis Eiswürfel - das hilft Ihnen über Nacht.

Fußwickel mit frischer Zwiebel als Immunstärker

Die ätherischen Öle der Zwiebel können auch äußerlich Anwendung finden, etwa in Form von Fußwickeln. Dazu einfach eine halbe Zwiebel in Scheiben schneiden, diese direkt auf die Fußsohlen legen, mit warmen Socken fixieren und über Nacht einwirken lassen. Auf diese Weise sollen die ätherischen Öle über die Nervenenden im Fuß in den Körper aufgenommen werden und wie eine Immunkur* wirken.

Quellen: www.apotheken-umschau.de; www.aok-erleben.de

