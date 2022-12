Herzinfarkt als Folge: Cannabis erhöht das Risiko bei unter 45-Jährigen

Von: Natalie Hull-Deichsel

Risikofaktoren für einen Herzinfarkt gibt es viele, wie hoher Blutdruck, ungesunde Ernährung und Übergewicht. Der Konsum von Cannabis kann offenbar auch gefährlich werden, laut Studie.

Medizinisches Cannabis wird aufgrund des Inhaltsstoffes Cannabidiol (CBD) eine positive Wirkung bei Depression, Angstzuständen und Stress nachgesagt. Auch Menschen mit Multiple Sklerose und Spastiken soll Cannabis Linderung verschaffen. Gegen Vorlage eines BtM-Rezeptes ist medizinisches Cannabis in Deutschland seit 2017 in Apotheken erhältlich. So hat Cannabis einerseits positive Effekte auf den Körper.

Der Konsum von Cannabis kann das Risiko für einen Herzinfarkt vergrößern, laut Studie (Symbolbild) © Michael Bihlmayer/Imago

Im Rahmen einer Studie sollen die Auswirkungen von Cannabis auf die kardiovaskuläre Gesundheit untersucht werden. Ziel der Forscher ist es, den Zusammenhang zwischen kürzlichem Cannabiskonsum und Herzinfarkt, sogenanntem Myokardinfarkt, bei jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 44 Jahren zu bewerten. Die Untersuchung liefert interessante Ergebnisse.

