Hilft Honigwasser wirklich beim Abnehmen?

FDH, mehr Sport oder Formula-Diäten: Jeder geht anders vor, wenn er abnehmen möchte. Eine ganz simple Gewohnheit soll überraschend gut wirken: Honigwasser trinken.

Schlankheitskur bis Fett-Weg-Pille: Immer neue Abnehm-Trends schwemmen auf den Markt. Viele Menschen schwören allerdings nicht auf die unkonventionellen, sondern auf die ganz einfachen und dazu noch günstigen Tricks: wie zum Beispiel auf die Honigwasser-Methode.

Glas Honigwasser soll den Heißhunger auf Süßes verhindern

Kann Wasser mit Honig tatsächlich Kilos schmelzen lassen? Dem Gesundheitsportal Heilpraxisnet zufolge gehen Gesundheitsexperten davon aus, dass Honigwasser beim Abnehmen hilft. Der Grund dafür: Es hat eine stark sättigende Wirkung und soll wegen seines süßen Geschmacks den Heißhunger auf ungesunden Süßkram reduzieren.

Am besten soll der Honigtrunk wirken, wenn man ihn täglich morgens auf nüchternen Magen trinkt. Wer sich zusätzlich gesund und ausgewogen ernährt und ausreichend Sport treibt, könnte schon bald eine Veränderung auf der Waage bemerken. Das einfache Honigwasser-Rezept: Einen Löffel Bienenhonig in einem Glas mit lauwarmen Wasser unter Rühren auflösen.

Honig als Hausmittel gegen Erkältungen

Eine tägliche Dosis Honig soll nicht nur beim Abnehmen unterstützen, sondern generell positive Wirkung auf unsere Gesundheit haben. So hat Bienenhonig eine antibiotische Wirkung und wird deshalb seit Generationen bei Erkältungen als Hausmittel eingesetzt.

Viele schwören auch bei Magen-Darm-Problemen auf Honig. Die Verwendung von Honig in der Medizin ist nicht neu: In der traditionellen indischen Heilkunst des Ayurveda und auch im alten Ägypten spielt Honig seit jeher eine wichtige Rolle in der Behandlung von Erkrankungen.

