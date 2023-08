Extreme Hitze: Besonders auf einen Tipp setzen, um sofort abzukühlen und nicht mehr zu schwitzen

Von: Natalie Hull-Deichsel

Hohe Wetter-Temperaturen machen Erwachsenen und Kindern zu schaffen. Warum es nicht nur wichtig ist, durch das Schwitzen mehr Wasser als sonst zu trinken.

Sommer, Sonne – und damit die Hitze. Für Menschen mit einer besonders sensitiven Thermoregulation – das heißt, die schnell ins Schwitzen kommen – sind die heißen Tage besonders herausfordernd. Auch für kleine Kinder und gerade Babys kann die Hitze zum Problem werden. Wer trotz vermehrtem Schwitzen nicht genug trinkt, kann Anzeichen von Flüssigkeitsmangel entwickeln wie Kopfschmerzen, Schwindel und gerötete, trockene Augen.

Um den Körper schnell runter zu kühlen, hilft kaltes Wasser

Kaltes Wasser aus dem Hahn hilft, um den Körper schnell wieder herunter zu kühlen. © imageBROKER/Mats Silvan/Imago

Durch die hohen Temperaturen und die Schweißabsonderung kann eine Person schon mal zwischen zehn und 15 Liter Wasser verlieren – unter normalen Umständen sind es durchschnittlich sechs Liter Schweiß pro Tag. An sehr heißen Tagen heißt es also, reichlich trinken, damit der Körper nicht dehydriert.

Anzeichen eines Hitzeschlags Wenn der Körper zu stark überhitzt, kann es zu folgenden Symptomen kommen. Ein Hitzeschlag wie auch Sonnenstich ist eine Notfallsituation, in jedem Fall den Notruf 112 setzen. Kopfschmerzen Übelkeit Erbrechen Schwindel Bewusstseinsstörungen bis hin zu Bewusstlosigkeit Krämpfe Lähmungen Steifer Nacken Nackenschmerzen Fieber von über 40 Grad Beschleunigte Atmung bis hin zum Atemstillstand



Quelle: Die Techniker

Neben ausreichend Wasser trinken, leichter Kost und Abkühlung durch (Hand-)Ventilatoren hilft am ehesten und besonders schnell, kaltes Wasser über die Handgelenke laufen zu lassen: „Über die Handinnenseite, also die Pulsadern, und ich kühle sehr schnell runter, höre auch auf zu schwitzen, das ist sehr angenehm und etwas, das sofort und akut hilft“, so der Sportwissenschaftler Dr. Volker Manz im Interview gegenüber RTL.

