Hund leckt Hand von Mann ab - kurz darauf hat er diese nicht mehr

Ein Hund soll Schuld am wohl größten Schicksalsschlag von Greg Manteufel sein: Nachdem er einen Vierbeiner knuddelte, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand dramatisch.

Besonders alle Hunde-Liebhaber wird diese Nachricht schockieren: Ein US-Amerikaner soll nach einer Schmuse-Attacke seines Vierbeiners Beine und Hände verloren haben. Die Tragödie soll sich Ende Juni 2018 zugetragen haben, als Greg Manteufel einen Hund streichelte. Zu diesem Zeitpunkt waren acht Vierbeiner um ihn herum, einer davon war sein eigener.

"Verrückter Zufall": Mann erleidet Sepsis, nachdem ihn Hund abschleckt

Nachdem dieser ihn abgeschleckt hatte, war dem 48-Jährigen plötzlich übel geworden, zudem soll er hohes Fieber bekommen und sich grippig gefühlt haben. Als es Manteufel immer schlechter ging, wurde er von seiner Frau ins Krankenhaus gebracht. Dort bemerkten die Ärzte, dass der Körper des Hunde-Narrs von Blutergüssen übersät war. "Mein Mann sah aus, als wäre er mit einem Baseballschläger zusammengeschlagen worden", erinnert sich seine Ehefrau gegenüber der Washington Post.

Schließlich stand die Diagnose fest: Manteufel litt an einer schweren Sepsis. Sofort verabreichten ihm die behandelnden Ärzte Antibiotika - doch es half alles nichts. Blutgerinnsel blockierten bereits den Blutzufluss in Armen und Beinen und diese begannen, abzusterben. Am Ende mussten sie ihm amputiert werden. Doch wie konnte es nur soweit kommen?

"Capnocytophaga canimorsus": Hunde-Bakterium lässt Beine und Arme absterben

Angeblich habe sich der 48-Jährige mit dem sogenannten Bakterium "Capnocytophaga canimorsus" infiziert, das im Speichel von Hunden zu finden ist. Durch eine Wunde auf der Haut oder einen Hundebiss gelangen diese dann in den Blutkreislauf und können im Körper sogar lebensgefährliche Schäden anrichten. Doch seltsam: Angeblich soll sich Manteufel bereits infiziert haben, indem ihn ein Hund nur ableckte.

Dennoch will sich der US-Amerikaner von diesem tragischen Schicksalsschlag nicht entmutigen lassen. "Es ist, wie es ist, wir müssen nach vorne schauen", soll er nach der Amputation zu seiner Frau gesagt haben. Um sein neues Leben nun behindertengerecht einzurichten, hat seine Familie eine Spendenseite auf GoFundMe eingerichtet und dort bereits 27.000 Dollar erhalten.

