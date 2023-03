Jetlag vorprogrammiert? Wer vor dem Langstreckenflug eine simple Anti-Jetlag-Regel beherzigt, ist fit im Urlaub

Von: Juliane Gutmann

Der große Urlaub steht bevor? Wenn es viele Flugstunden gen Osten oder Westen geht, fürchten viele Reisende den sagenumwobenen Jetlag. Doch dem kann man effektiv vorbeugen.

Wer in eine andere Zeitzone reist, bringt seinen Schlafrhythmus ordentlich durcheinander. Sie verbringen die Ferien in New York City? Dort sind die Menschen unserer Zeit „voraus“: Wenn die Uhr in München 15 Uhr zeigt, ist es in New York City erst 9 Uhr morgens. Wer gen Osten reist, muss die Uhr vorstellen, wenn er am Reiseziel angelangt ist. Beispiel Singapur: Wenn wir um 15 Uhr in München unseren nachmittäglichen Kaffee schlürfen, sitzen viele Menschen in Singapur um 21 Uhr beim Abendessen.

Die Zeitverschiebung im weit entfernten Urlaubsland macht so einigen Touristen zu schaffen. © Thomas Koehler/Imago

Auch wenn eine lange Anreise müde macht, haben viele Urlauber Probleme damit, sich sofort an die neuen Schlafenszeiten zu gewöhnen. Tagesmüdigkeit, Ein- und Durchschlafstörungen, Konzentrationsschwäche, Verdauungsprobleme bis hin zu Gereiztheit können auf einen Jetlag hinweisen. Der Begriff fasst alle Beschwerden zusammen, die mit dem raschen Überqueren von Zeitzonen verbunden sind. Manche Menschen haben so gut wie keine Probleme, sich an den neuen Tag-Nacht-Rhythmus zu gewöhnen, wieder andere sind die ersten Urlaubstage unausstehlich deshalb. Die gute Nachricht: Sie können dem Jetlag effektiv vorbeugen.

Jetlag vorbeugen: Am besten ein paar Tage vor der Reise mit Vorbereitungen beginnen

Wie die Techniker Krankenkasse (TK) informiert, beugen Sie mit folgenden Routinen einem ausgeprägten Jetlag vor:

Schlafrhythmus bereits zu Hause anpassen : Um sich so schnell wie möglich an die Zeitzone im Urlaubsland zu gewöhnen, empfiehlt es sich, die Zubettgehzeiten ein paar Tage vor der Reise anzupassen. Das heißt: Wer nach Osten fliegt, sollte früher als üblich schlafen gehen, wer nach Westen fliegt, darf länger aufbleiben. Verschieben Sie Ihre Schlaf- und Aufstehzeiten täglich um eine Stunde so, dass sich die innere Uhr bereits der Zeit des Zielortes nähert, so die TK-Empfehlung.

: Um sich so schnell wie möglich an die Zeitzone im Urlaubsland zu gewöhnen, empfiehlt es sich, die Zubettgehzeiten ein paar Tage vor der Reise anzupassen. Das heißt: Wer nach Osten fliegt, sollte früher als üblich schlafen gehen, wer nach Westen fliegt, darf länger aufbleiben. Verschieben Sie Ihre Schlaf- und Aufstehzeiten täglich um eine Stunde so, dass sich die innere Uhr bereits der Zeit des Zielortes nähert, so die TK-Empfehlung. Die Schlafens- und Essenszeiten vor Ort sofort umstellen : Im Urlaubsland angelangt, sollten Sie sofort nach Ortszeit leben. Dieses Verhalten hilft Ihrem Körper dabei, sich schnell an die neuen Zeiten zu gewöhnen. Wer nach Osten fliegt und zur eigentlichen Schlafenszeit noch nicht müde ist, kann zum Beispiel versuchen, mit Entspannungstechniken schneller in den Schlaf zu finden.

: Im Urlaubsland angelangt, sollten Sie sofort nach Ortszeit leben. Dieses Verhalten hilft Ihrem Körper dabei, sich schnell an die neuen Zeiten zu gewöhnen. Wer nach Osten fliegt und zur eigentlichen Schlafenszeit noch nicht müde ist, kann zum Beispiel versuchen, mit Entspannungstechniken schneller in den Schlaf zu finden. Kein Alkohol, keine Medikamente : Ihr Körper hat in den ersten Tagen in der neuen Zeitzone genug damit zu tun, sich an die neuen Umstände zu gewöhnen. Verzichten Sie daher am besten auf alles, was Ihren Körper zusätzlich belastet.

: Ihr Körper hat in den ersten Tagen in der neuen Zeitzone genug damit zu tun, sich an die neuen Umstände zu gewöhnen. Verzichten Sie daher am besten auf alles, was Ihren Körper zusätzlich belastet. Viel frische Luft, wenig Anstrengung: Verbringen Sie am Zielort angelangt am besten so viel Zeit im Freien wie möglich. Das unterstützt Ihren Körper dabei, sich an das Klima und den neuen Rhythmus zu gewöhnen. Gleichzeitig sollten Sie der Techniker Krankenkasse zufolge allerdings darauf achten, sich nicht zu überfordern. Wer eine anstrengende Bergtour machen möchte, sollte diese entsprechend so legen, dass sie nicht auf einen der ersten Urlaubstage fällt.

