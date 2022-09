Kälteallergie: Juckende Zunge ist ein Symptom

Von: Natalie Hull-Deichsel

Teilen

Wenn durch Essen und Trinken die Mundschleimhaut und Zunge anschwellen, kribbeln und jucken, kann dies auch gefährlich werden.

Rötung, Quaddeln, Jucken, Kribbeln und Brennen: Das sind typische Anzeichen einer Kälteurtikaria, die Betroffene bemerken. Was bei manchen weniger ausgeprägt ist, zeigt sich bei anderen viel stärker. Die Symptome können auch variieren. Daher ist der Leidensdruck zum Teil hoch und Betroffene können häufig nicht zuordnen, was ihnen fehlt und gehen daher erst spät für einen Test zum Arzt. Es gibt ein Merkmal, dass viele Menschen an sich bemerken – insbesondere, wenn Sie Kaltes essen oder trinken.

Welche Anzeichen sich durch eine Kälteallergie bei Betroffenen zeigen, weiß 24vita.de.

Durch kaltes Essen und Trinken können bei Menschen mit Kälteurtikaria, die Mundschleimhaut und Zunge anschwellen. (Symbolbild) © Andriy Popov/Imago

Durch den Verzehr von kalten Getränken oder Speisen kann sogar der Hals zuschwellen, sodass im schlimmsten Fall Atemnot und Ersticken drohen. Entsprechend bedeutet die Kälteallergie für Betroffene zahlreiche Einschränkungen und Gefahren im Alltag.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.