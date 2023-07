Kaffee: Welche 8 gesundheitlichen Vorteile als wissenschaftlich erwiesen gelten

Der durchschnittliche Deutsche trinkt am Tag vier Tassen Kaffee. Grund genug, um sich näher mit den gesundheitlichen Vorteilen näher zu befassen.

3 / 8 Kaffee ohne Zucker habe sich in einer großen Metaanalyse als effizienter Schutzfaktor für die Leber erwiesen, wird Professor Dr. Christian Trautwein, Direktor der Medizinischen Klinik III der RWTH Aachen, von der Pharmazeutischen Zeitung (PZ) zitiert. Eine Menge von drei bis fünf Tassen Kaffee täglich gilt als besonders empfehlenswert, so die PZ. Sie vertragen Koffein nicht sonderlich gut? Dann greifen Sie zur koffeinfreien Alternative: Auch diese Art von Kaffee entfaltet leberschützende Wirkung. © Julia Bradley/Imago

8 / 8 Kaffee wirkt sich positiv auf Herz und Kreislauf aus: so das Ergebnis einer Studie von ungarischen Forschern. Ein Team der Semmelweis-Universität in Budapest um Dr. Judit Simon vom Herz- und Gefäßzentrum der Universität untersuchte, ab wie vielen Tassen Kaffee pro Tag eine lebensverlängernde Wirkung einsetzt. Die Wissenschaftler kamen zu dem Ergebnis, dass bis zu drei Tassen Kaffee täglich mit einem geringeren Risiko für Schlaganfälle und tödliche Herzkrankheiten verbunden sind. © Annie Hall/Imago

Ob in Form von Espresso, Filterkaffee oder Cappuccino: Der koffeinhaltige Drink soll nicht nur den Geist anregen, sondern auch lebensverlängernd wirken, indem er das Risiko für Schlaganfall und tödliche Herzkrankheiten reduziert, so ungarische Forscher. Außerdem konnten weitere positive Effekte von Kaffee auf unsere Gesundheit nachgewiesen werden. So soll der Konsum vorbeugende Wirkung in Hinblick auf Demenzerkrankungen wie Alzheimer haben.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.