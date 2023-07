Babys brauchen keine Socken, auch wenn die Füße kühl sind, rät Hebamme

Von: Natalie Hull-Deichsel

Was das Baby braucht, wissen die Eltern meist am besten. Schwierig kann es jedoch werden, wenn andere Familienmitglieder oder Freunde es besser wissen möchten. Im Zweifel hilft der Rat vom Experten.

Schreit das Baby, weil es Hunger hat, müde ist, ihm zu warm oder zu kalt ist – Eltern entwickeln erst mit der Zeit ein Gefühl dafür, wie es ihrem Kind geht und ob es etwas braucht – was nicht heißt, dass alle Eltern in jeder Situation passend zu reagieren wissen. Denn insbesondere mit dem ersten Kind fehlt es den meisten Eltern noch an der nötigen Erfahrung – da ist es nicht ausschlaggebend, ob sie das Kind mit Mitte zwanzig oder Ende dreißig bekommen. Unterstützung ist in jedem Alter der Eltern wichtig, sei es durch die Familie, Freunde oder Nachbarn, das betont auch der Kinderarzt Dr. med. Herbert Renz-Polster. Und auch die Hebamme ist gerade in der Anfangszeit ein Segen, wenn es darum geht, der Mutter und dem Vater Tipps rund um das Baby mit auf den Weg zu geben.

Hände und Füße des Babys weniger durchblutet: Was ist die Ursache?

Die meisten Neugeborenen haben kalte Füße, doch nicht immer benötigen sie deswegen Socken. © xJMostmansx/Imago

Die Hände und Füße von Babys sind häufig kälter als der Rest des Körpers, was kein Zeichen von Frieren sein muss. Die Temperaturregulation ist bei Neugeborenen noch nicht stabil, so das Portal Kinderärzte im Netz. Auch die Hautporen sind noch nicht wie Erwachsene in der Lage, sich bei Kälteeinfluss komplett zu schließen. Zudem geht bei Babys viel Körperwärme über den verhältnismäßig großen Kopf ab. Ist einem Baby zu kalt, wird sich dies zusätzlich zu sehr kalten Füßen und Händen, auch über kalte Arme und Beine sowie eine bläulich-schimmernde Haut bemerkbar machen.

Kinderärzte empfehlen, Babys trotz kalter Füße nicht zu warm anzuziehen. Ob dem Kleinen zu kalt ist, lässt sich am besten feststellen, indem Eltern eine Handfläche in den Nacken ihres Nachwuchses halten. Darüber lässt sich wiederum auch erkennen, ob dem Kleinen zu warm ist – auch das Ohrläppchen des Babys verrät etwas über seine Körpertemperatur.

Warum barfuß sein für Babys wichtig ist

Es gibt einen weiteren, wichtigen Aspekt, warum Babys keine Socken tragen sollten. Die Hebamme Isabelle Göpfert aus Eibelstadt teilt regelmäßig in sozialen Netzwerken Ihr Fachwissen, so auch zum Thema „Keine Socken für Babys“. Mit Ihren Tipps und Tricks möchte sie gerade auch die Eltern unterstützen, die keine Hebamme an ihrer Seite haben.

Leider haben aufgrund des Hebammen-Mangels nicht alle Familien das Glück ab Beginn des Kinderwunsches bis zum Ende der Stillzeit von einer Hebamme begleitet zu werden.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.