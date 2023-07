„Was ist das Nervigste am Kindsein?“ – Psychologin erklärt, wie diese Frage Eltern und Kindern helfen kann

Eltern wünschen sich oftmals mehr Kooperationsbereitschaft vonseiten ihres Kindes. Dabei verpassen sie im Alltag zu sehen, was es braucht, um zu kooperieren. Verständnis soll der Schlüssel sein.

„Stellen Sie sich vor, Sie kommen heute zur Arbeit und Ihr Chef fragt Sie: ‚Was ist das Nervigste an Ihrem Job?‘ Oder Ihr Partner kommt heute Abend nach Hause und fragt: ‚Was hat Dich heute am meisten daran geärgert, mit den Kindern zu Hause zu sein?‘“ – Was Erwachsene sich oft genug wünschen würden, nämlich Verständnis, beschreibt die klinische Psychologin, Buchautorin und dreifache Mutter Dr. Becky Kennedy auf eindrucksvolle Weise in den sozialen Medien. Und dabei zieht sie Parallelen zu den Kindern und versucht so, Eltern praktische Tipps für ein besseres Miteinander zu geben. Für Ihr Engagement, neue Wege in der Kindererziehung aufzuzeigen, wurde sie vom Time Magazine zum „Millennial Parenting Whisperer“ gekürt. Dr. Kennedy zeigt Eltern Möglichkeiten auf, die kindliche Psychologie besser zu verstehen, und bietet gleichzeitig wirkungsvolle Strategien für den Umgang mit herausfordernden Situationen im Familienalltag. Echtes Verständnis stärkt nicht nur das Selbstbewusstsein, es kann die Kooperationsbereitschaft des Kindes erhöhen – eine simple Frage soll den Weg dafür ebnen.

Kindererziehung: Welche Strategien im Alltag für mehr Kooperation helfen können

Eine gute Beziehung und Verbindung zum eigenen Kind wünscht sich jedes Elternteil. Einfache Tipps können das Miteinander und die gegenseitige Kooperationsbereitschaft stärken. © IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peopleimages.com/Imago

Wenn es Kindern im Alltag schwerfällt, zu kooperieren, dann steckt häufig ein Bedürfnis dahinter, das in dem Moment nicht erfüllt wird. Für Eltern kann es dann frustrierend sein, wenn sie ihre Bitten und Anmerkungen mehrmals wiederholen und keinerlei Reaktion seitens des Kindes erfolgt. Eltern sollten laut Dr. Kennedy auch im turbulenten Alltag versuchen, das Bedürfnis des Kindes anzuerkennen und mittels einfacher Strategien die Kooperationsbereitschaft des Nachwuchses zu stärken. In einem Instagram-Post gibt die Psychologin wertvolle Einblicke:

„‚Was ist das Nervigste an…‘ Diese Frage mag simpel sein, aber sie hat eine große Bedeutung und Wirkung – und Eltern können sie für die Beziehung und Verbindung zum Kind nutzen. Denn Verbindung führt zu Kooperation. Dabei ist die Frage selbst bedeutsam, weniger die Antwort, die darauf folgt.“

„Was ist das Nervigste daran, ein Kind zu sein?“ Stellt Eurem Kind diese einfache Frage gleich heute. Egal was es antwortet, reagiert klar und kurz, in dieser Form: „Das verstehe ich, das kann nervig sein.“ Diese Reaktion genügt bereits, näher, müsst Ihr Eure Antwort nicht zwingend ausführen. In den meisten Fällen wird sich zeigen, dass Euer Kind positiv reagiert.

„Denn durch Eure Antwort geht Ihr automatisch mit Eurem Kind eine gleichgesinnte Verbindung ein. Es fühlt sich gesehen und verstanden. Und gleichzeitig fühlt es sich dadurch selbstsicherer, kann leichter kooperieren und sogar auf lange Sicht leichter aus schwierigen Situationen hervorgehen.“

Die Reaktionen der Eltern sind durchweg positiv:

„Ich verehre dich!! Vielen Dank für diese kraftspendenden Tipps. Auch unsere Person, unser Ego loszulassen und Demut in unsere Erziehung zu bringen, ist magisch.“

„Ich werde das heute gleich ausprobieren!“

„Ich liebe alle Deine Ratschläge, sie sind einfach sagenhaft.“

„Ich liebe diesen Ratschlag. Danke, dass Du mir dabei hilfst, die Mutter zu sein, die ich gerne sein möchte.“

„Ich bin so dankbar, Dein Profil hier gefunden zu haben. Es enthält so viele wertvolle Informationen.“

