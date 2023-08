Krebs-Rückfall vorbeugen: Auch nach der Therapie ist eine gesunde Lebensweise wichtig

Von: Natalie Hull-Deichsel

Wer sich durch reichlich Gemüse, Obst, Vollkornprodukte sowie ungesättigte Fettsäuren gesund ernährt, senkt das Risiko einer Krebserkrankung. © Zoonar.com/ELENA HRAMOVA/Imago

Ein bösartiger Tumor hat verschiedene Ursachen, wie familiäre Veranlagung. Wer nach der Diagnose gesund lebt, senkt auch das Rückfallrisiko, laut Studie.

Krebs ist weltweit nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache, so das Deutsche Krebsforschungszentrum. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben jährlich rund 8,2 Mio. Menschen an bösartigen Tumoren. Ungefähr 35 Prozent der Krebserkrankungen werden durch ungesunde Ernährung begünstigt. Zu den bekannten krebsauslösenden Faktoren gehören genetische Disposition, Zigarettenrauchen, starker Alkoholkonsum, übermäßige UV-Strahlung sowie Infektionen mit HPV, die Gebärmutterhalskrebs auslösen können.

Zwar gibt es Risiken, die eine Krebserkrankung begünstigen können – doch auch wenn bestimmte Faktoren vermieden werden, gibt es letztlich keinen absoluten Schutz vor einer Krebserkrankung. Welche zehn Faktoren Krebsforschungsorganisationen empfehlen, um das Risiko einer Krebserkrankung und eine Wiedererkrankung zu vermindern, fasst 24vita.de zusammen.

