Erst Schlaganfall, dann Krebs: Studie zeigt erhöhtes Risiko

Das Erleiden eines Schlaganfalls erhöht bei jüngeren Betroffenen das Risiko, an Krebs zu erkranken. Was Forscher in ihrer Studie dazu herausgefunden haben, lesen Sie hier.

Tritt ein Schlaganfall (Apoplex) auf, wird ein Teil des Gehirns nicht mehr richtig durchblutet. Das liegt meist daran, dass ein Blutgerinnsel ein Gefäß verstopft. Aktuell erleiden pro Jahr rund 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall. Wie eine Studie herausgefunden hat, sollen Patienten im ersten Jahr nach dem Ereignis zusätzlich ein erhöhtes Risiko für eine Krebserkrankung haben. Dieses Risiko ist bei den unter 50-Jährigen sogar rund dreimal höher als bei der übrigen Bevölkerung.

Wie sich demnach ein Tumor hinter einem Schlaganfall verbergen kann, verrät 24vita.de.

Für ihre im Fachmagazin JAMA Network Open erschienene Studie wertete ein niederländisches Forschungsteam um Dr. Jamie Verhoeven vom Radboud University Medical Center in Nijmegen, Niederlande, Daten von rund 390.000 Personen aus. Diese hatten zwischen den Jahren 1998 und 2019 einen ersten Schlaganfall erlitten und waren zum Zeitpunkt der Diagnose mindestens 15 Jahre alt. Anhand des niederländischen Krebsregisters schauten die Forscher, wie häufig in den zehn Jahren nach dem Hirninfarkt eine Krebserkrankung auftrat. Dabei wurden Personen mit Tumoren des zentralen Nervensystems, Non-Melanom-Hauttumoren und zerebralen Metastasen ausgeschlossen.

