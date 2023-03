Nicht-alkoholische Fettleber: Ein Drittel aller übergewichtigen Kinder ist betroffen

Übergewicht

Immer mehr Kinder mit Übergewicht leiden an einer Fettleber – Tendenz steigend. Eine ungesunde Ernährung zählt dabei zu den häufigsten Ursachen.

Die Fettleber zählt zu den häufigsten chronischen Lebererkrankungen in Deutschland. Dabei handelt es sich um eine schwerwiegende Krankheit, die zwar anfänglich kaum Beschwerden bereitet. So kann die Erkrankung über Jahre völlig unbemerkt verlaufen. Langfristig kann die nicht-alkoholische Fettleber jedoch teils gravierende Folgen haben. Erste Anzeichen sind abweichende Blutwerte. Diese sind jedoch nicht selten so unscheinbar, dass die Fettleber häufig zunächst nicht erkannt wird, wie 24vita.de verrät.

Immer mehr Kinder kämpfen mit Übergewicht und Fettleibigkeit. Der ungesunde Lebensstil hat dabei schwerwiegende Folgen für die Gesundheit der Kleinen. Viele Kinder und Jugendliche leiden demnach an einer nicht-alkoholischen Fettleber. Rund ein Drittel der stark übergewichtigen Kinder sind laut dem Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) mittlerweile davon betroffen – Tendez steigend. Wird die Krankheit nicht erkannt, kann sie langfristig zu Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder einer Leberzirrhose führen.

