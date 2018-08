Männer, aufgepasst: Darum soll Alkohol die Fruchtbarkeit ankurbeln

Alkohol macht fett, krank und zerstört Gehirnzellen: Davor warnen immer wieder Ärzte. Doch eine neue Studie hat Erstaunliches ergeben - für die Herren der Schöpfung.

Er sorgt für hohen Blutdruck, Übergewicht und sogar Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Immer wieder werden medizinische Studien publiziert, die den Alkoholgenuss in Frage stellen. Auch Ärzte warnen regelmäßig vor der legalen Droge und seinen verheerenden Folgen auf die Gesundheit.

Alkohol doch nicht so ungesund? Italienische Forscher glauben an potenzsteigernde Wirkung

Doch diese neue Untersuchung aus Italien dürfte Wein- und Bierliebhabern gleichermaßen munden: Die Forscher sollen herausgefunden haben, dass moderates Trinken sogar gesundheitsförderlich ist - und zwar auf die besten Freunde der Herren der Schöpfung. So steigere das ein oder andere Glas Wein die Fruchtbarkeit, anstatt sie zu hemmen.

Dazu haben die Wissenschaftler 323 Probanden in drei Gruppen eingeteilt: Eine Gruppe trank gar keinen Alkohol, eine weitere nahm nur etwa ein bis drei Einheiten Wein oder Bier (eine Einheit sind ein Glas oder eine Flasche) zu sich und eine andere durfte vier bis sieben Einheiten Alkohol wöchentlich konsumieren.

Das Ergebnis: Die Probanden, die bis zu sieben Mal pro Woche Alkohol tranken, wiesen auch ein höheres Samenvolumen sowie eine höhere Gesamtanzahl an Spermien auf. Zudem sollen die Forscher eine direkte Verbindung zwischen Alkoholkonsum und der Qualität des Spermas festgestellt haben.

Dennoch warnen die Wissenschaftler davor, jeden Tag zu Bier, Wein & Co. zu greifen. Schließlich macht bekanntlich die Dosis das Gift - und so kann ein Übermaß nicht nur zu Suchtproblemen und Leberschäden führen, sondern auch die Fruchtbarkeit am Ende negativ beeinflussen.

