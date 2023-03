Riesenschnecke im Wellness-Tempel: Was die tierische Schleim-Massage bringen soll

Von: Juliane Gutmann

Vampir-Lifting, Milchbad bis Schneckenschleim-Behandlung: Der Menschheit fallen immer wieder neue Maßnahmen ein, die der Schönheit zuträglich sein sollen. Doch was soll die Schnecke auf der Haut?

Vor allem Gärtner kennen sich aus mit Schnecken, leider. Die Weichtiere zerstören regelmäßig mühsam gezüchtete Salat-Kulturen. Denn eines lieben sie besonders: die frischen Blätter von Kopfsalat bis Lollo rosso. Im Garten verhasst, machen sich Schnecken in der Wellness-Industrie einen guten Namen. Denn Inhaltsstoffe im Schleim, den die Kriechtiere absondern, sollen hautschützende bis verjüngende Wirkung entfalten – so heißt zumindest es vonseiten der Kosmetikindustrie. Den Beginn nahm die Verwendung von aufbereitetem Schneckenschleim in Seren und Cremes in Korea, wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) schrieb.

Doch bereits weit vorher, zur Zeit der alten Griechen, war Schneckenschleim als Hautpflegeprodukt begehrt. So soll Hippokrates von Kos seinen Patienten eine Mischung aus zerquetschten Schnecken und saurer Milch gegen Hautentzündungen verschrieben haben und auch Kaiserin Sisi hat das Sekret der Kriechtiere angeblich genutzt, so die SZ.

Nutzen von Schneckenschleim für die Haut ist nicht in Studien belegt

Auch heute noch werden Produkte mit Schneckenschleim weltweit vertrieben. Das Versprechen der Hersteller: Vom Effekt, den das Sekret beim Tier entfaltet, soll die menschliche Haut ebenfalls profitieren. Denn der Schleim schützt die Schnecke vor Trockenheit, schädlicher UV-Strahlung, aber auch Krankheitserregern wie Bakterien. Da UV-Strahlung eine der Hauptursachen für vorzeitige Hautalterung ist, sind Schneckenschleim-Produkte auch wegen ihrer vermeintlich verjüngenden Wirkung interessant für die Konsumenten.

Wie wärs mit einer Schnecken-Massage? Der Schleim, den die Tiere absondern, soll verjüngende Wirkung auf die Haut haben – so das Versprechen der Hersteller. In manchen Einrichtungen werden sogar Afrikanische Riesenschnecken eingesetzt. (Symbolfoto) © nikolasvn/Imago

Als erwiesen gilt, dass Schneckenschleim antientzündlich wirksame Stoffe und Antioxidantien enthält. Jedoch gibt es keine aussagekräftigen Forschungsergebnisse darüber, wie sich diese Stoffe letztlich auf der Haut auswirken, zitiert die Welt den Bangkoker Hautarzt Dissapong Panithaporn.

Schnecken im Gesicht: Was bringt die Wellness-Behandlung?

Wer trotzdem mag, kann sogar einen Schritt weitergehen: Es gibt Schönheitssalons, die Schnecken-Massagen anbieten. Hier werden in der Regel Schnecken mit Häuschen – in allen erdenklichen Formen und Größen – aufs Gesicht gesetzt, um sie dann für eine Weile darauf kriechen zu lassen. In manchen Wellness-Tempeln kommen sogar Afrikanische Riesenschnecken – wie auf dem Foto oben – zum Einsatz. Die langsamen Kriechbewegungen und die Minuten des Nichtstuns mögen bei so manchem Menschen für tiefe Entspannung sorgen. Die hautoptimierenden Effekte der Behandlung müssten aber Einbildung sein, wenn man sich auf die wissenschaftliche Datenlage bezieht.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.