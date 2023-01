Mikrobiom im Darm beeinflusst, ob wir Sport machen oder nicht, schlussfolgern Forscher

Von: Laura Knops

Teilen

Ihnen fehlt sportliche Motivation? Die Ursache könnte im Magen-Darm-Trakt zu finden sein. Forschern zufolge hängen Bewegung und Mikrobiom eng zusammen.

Während manche Menschen gar nicht genug Bewegung haben können, faulenzen andere viel lieber auf der Couch – Beim Thema Sport gehen die Vorlieben häufig weit auseinander. Warum das so ist, versuchen Wissenschaftler bereits seit einiger Zeit herauszufinden. Die Ursache für mangelnde sportliche Motivation könnte im Darm liegen. So scheinen manche Menschen von Natur aus weniger Freude an körperlicher Betätigung zu haben.

Wie sich Darm und körperliche Aktivität beeinflussen, lesen Sie im Beitrag auf 24vita.de.

In der aktuellen Studie untersuchte das Team um Hauptautorin Lenka Dohnalová welche biologischen Faktoren dazu führen, dass manche Menschen mehr Freude an Bewegung haben.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteuren und Redakteurinnen leider nicht beantwortet werden.