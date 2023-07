Am besten 60 Minuten vor dem Training: Die optimale Kaffee-Dosis für bessere sportliche Leistungsfähigkeit

Von: Juliane Gutmann

Sport regt die Durchblutung an – Kaffee ebenfalls. (Symbolbild) © Imago

Erfahren Sie, wie Koffein Ihre körperliche und mentale Leistungsfähigkeit beeinflusst und wie Sie das in Ihre Trainingsroutine integrieren können:

Eine Studie enthüllt den optimalen Zeitpunkt für die Koffeinaufnahme, um sportliche Leistungsfähigkeit zu steigern. Forscher haben herausgefunden, dass der Genuss von Kaffee etwa 60 Minuten vor dem Training die besten Effekte zeigt. Dabei steigert Koffein die Ausdauer, jedoch ist die richtige Dosierung entscheidend, um mögliche Nebenwirkungen zu vermeiden.

Erfahren Sie mehr über die faszinierenden Erkenntnisse einer Studie der International Society of Sports Nutrition (ISSN) und wie Sie Kaffee gezielt nutzen können, um Ihre sportliche Performance zu verbessern. Welche Menge an Koffein optimal ist und wie Sie es am besten in Ihre Trainingsroutine integrieren, erfahren Sie auf 24vita.de.

Dieser Text wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Juliane Gutmann sorgfältig überprüft.