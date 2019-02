Pasta zum Abendessen? Essen Sie immer das dazu, werden Sie satt und schlank

Abends nur Eiweiß und Gemüse? Es muss nicht immer "Low Carb" sein. Diese Mahlzeiten machen Sie satt und schlank - und wurden von Ernährungsexperten auf Herz und Nieren geprüft.

"Dinner Cancelling", nur Eiweiß und Gemüse oder ein üppiges Pastagericht nach dem Intermittierenden Fasten: Bei vielen Deutschen fällt das Abendessen sehr unterschiedlich aus. Je nachdem, ob man abnehmen möchte, glauben viele, dass beim Abendbrot die Devise "Weniger ist mehr" gilt.

Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette: So sieht ein gesundes Abendessen laut Experten aus

Doch das muss nicht sein, zumindest wenn es nach einigen Ernährungsexperten geht. Diese pochen stattdessen darauf, sich nährstoffreich zu ernähren. Wer zu viel oder zu fettig isst, wird nicht selten später in der Nacht von Schlafproblemen geplagt. Aber auch wer (zu) wenig Kohlenhydrate isst, verspürt schnell wieder Gelüste - mit der Folge, dass er sich nachts nochmal zum Kühlschrank schleicht. Mit folgenden Tipps werden Sie nie wieder Hunger leiden - und gleichzeitig abnehmen.

So rät Natalie Rizzo, eine bekannte US-Ernährungsberaterin und Bestseller-Autorin, gegenüber dem BusinessInsider stets darauf zu achten, dass das Abendessen eine ausgewogene Mischung aller Makronährstoffe enthält. "Die ideale Mahlzeit am Abend besteht zur Hälfte aus Gemüse, zu einem Viertel aus Proteinen und zu einem weiteren aus Stärke wie Getreide oder stärkehaltigem Gemüse." Rizzos Lieblingsgericht?

Gegrillter Lachs mit Quinoa und gebratenem Gemüse oder Tofu mit viel Gemüse und Vollkornreis oder Süßkartoffel. Der Lachs enthält überdies viele herzgesunde Omega-3-Fettsäuren, während Vollkorn den Blutzuckerspiegel konstant hält und lange satt macht. Das Gemüse oder Salat kann zudem mit nativem Olivenöl angemacht werden. Auch Avocado ist ein guter Fettlieferant.

Lachs mit Vollkornreis und Gemüse - aber auch Pizza und Pasta dürfen mal sein

Essen Sie abends für Ihr Leben gern Pasta? Dann können Sie das auch weiterhin tun, allerdings sollten Sie immer dazu andere (gesündere) Lebensmittel kombinieren. So empfiehlt die Kinder-Ernährungsberaterin Kathryn Riner, "statt als einzelne Mahlzeit Makkaroni und Käse vielleicht als Beilage zu Huhn oder Lachs mit Brokkoli" zu essen. Auch hier kommt es wieder darauf an, die Balance zu halten und alle Nährstoffe ausreichend abzudecken.

Apropos Balance: Dazu gehört auch, sich ab und an etwas zu gönnen. Wenn Burger Ihre Leibspeise sind, dann können Sie jetzt aufatmen: Es ist nämlich völlig okay, sich manchmal Fastfood zu erlauben - das hilft dabei, dass keine Heißhungergefühle aufkommen und verhindert unkontrollierte Fressattacken. Das bedeutet konkret: "Wenn wir immer das Gesündeste auf der Speisekarte bestellen, aber nach Hause kommen und eine Tüte Chips verschlingen, wollten wir vielleicht wirklich den Burger und hätten ihn von Anfang an genießen sollen", erklärt Riner.

jp