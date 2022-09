Plötzlicher Kindstod: Wie kündigt er sich an?

Von: Judith Braun

Starkes Schwitzen oder auffallende Bläse bei schlafenden Babys können Warnzeichen für Plötzlicher Kinstod (SIDS) sein. © Cavan Images/IMAGO

Plötzlicher Kindstod tritt unerwartet auf. Allerdings gibt es ein paar Anzeichen, die auf das Syndrom hindeuten und es ankündigen können.

Es ist der Albtraum für Eltern: Sie schauen nach ihrem schlafenden Neugeborenen und finden es tot in seinem Bettchen liegend auf. Plötzlicher Kindstod oder Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) gilt als die häufigste Ursache bei Babys im ersten Lebensjahr. Für betroffene Eltern stellt der Verlust des eigenen Kindes ein schwerer Schicksalsschlag dar. Die Auslöser von SIDS sind bislang nicht eindeutig geklärt. In den meisten Fällen tritt er bei zuvor gesund erscheinenden Babys unerwartet aus.

Zwar müssen die Ursachen für SIDS noch weiter erforscht werden. Was in den letzten Lebensminuten eines betroffenen Babys passiert, wissen Forscher jedoch bereits. Aufgrund eines Sauerstoffmangels verlangsamt sich der Herzschlag, während der Kohlendioxidspiegel im Blut steigt. Normalerweise wäre dies der stärkste Anreiz, zu atmen. Die Kleinen geraten jedoch in eine Art Notatmung und es kommt zu nur noch vereinzelten, schnappartigen Atemzügen. Dadurch wird der Sauerstoffmangel immer größer. Das Baby erleidet im Schlaf schließlich einen Herzstillstand, wird anschließend bewusstlos und erstickt.

