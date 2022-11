Psyche: Sieben Dinge, die mental starke Menschen nicht tun

Von: Judith Braun

Mental starke Menschen versinken nicht in Selbstmitleid. Stattdessen arbeiten sie an einer aktiven Problemlösung. © Uwe Umstätter/IMAGO

Das Leben stellt uns immer wieder vor Herausforderungen, die mental starke Menschen oft besser meistern können. Bestimmtes Verhalten meiden sie dafür.

Trotz heftiger Schicksalsschläge in ihrem Leben hat Amy Morin nie aufgegeben, ist immer wieder aufgestanden und hat weitergemacht. Als die amerikanische Psychotherapeutin und Buchautorin 23 Jahre alt war, verstarb ihre Mutter ganz plötzlich an einem Gehirnaneurysma. Drei Jahre später – an demselben Wochenende, als sie mit ihrer Familie Lincoln den dritten Todestag ihrer Mutter beging – wurde sie Witwe. Ihr Ehemann verstarb plötzlich mit nur 26 Jahren. Wie sie es dennoch schaffte, mental stark zu bleiben und was sie nicht nur ihren Klienten in schwierigen Lebensphasen rät, hat sie in ihrem Buch „13 Dinge, die mental starke Menschen NICHT tun“ aufgeschrieben.

Welche Verhaltensweisen mental starke Menschen laut Morin vermeiden, verrät 24vita.de.

„Die dreizehn Dinge nicht zu tun, lässt Sie ihre Trauer nicht überwinden. Sie nicht mehr zu tun, wird Ihnen aber dabei helfen, die mentale Stärke zu entwickeln, die Sie benötigen, um sich den kleinen und großen Problemen Ihres Lebens zu stellen“, schreibt Morin im Vorwort zu ihrem Buch. So stellte sie aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie in ihrem Leben bereits machen musste, fest, dass es Verhaltensweisen gibt, die uns vielmehr schaden als, dass sie uns nutzen würden. Um mental stark durch das Leben zu gehen, empfiehlt sie deshalb, auf diese besser zu verzichten und sie nicht zu tun.

