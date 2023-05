Rezept für knackige Frühsommer-Pasta mit Spargel

Spargel und Eisbergsalat verpassen der Pasta eine tolle grüne Farbe, Pesto, Zwiebel und Schinkenwürfel die passende Würze. © Doreen Hassek/haupstadtkueche.blogspot.com/dpa-tmn

Food-Bloggerin Doreen Hassek hat eines ihrer Lieblingsrezepte aus Nudeln und Spargel immer weiter verfeinert. Nach 20 Jahren Tüftelei ist sie sich sicher: Jetzt ist es perfekt - auch um es zu teilen.

Berlin - Kennt Sie Treppenrezepte? Nein? Das sind so Rezepte, die man irgendwann mal gekocht hat und dann, so nach und nach, ist im Laufe der Zeit immer eine Zutat dazugekommen. So als würde man eine Treppe hochgehen und am Ende vor einer Tür ankommen und denken: Ja genau, jetzt bin ich da.

Das heute ist so ein Rezept. Ich glaube, es ist schon fast 20 Jahre her, als ich es zum ersten Mal zubereitet habe. So richtig fertig geworden ist es erst jetzt. Und so lange es gedauert hat es zu vollenden, so schnell ist es gemacht. Blitzschnell! Es dauert genau so lange wie die Nudeln kochen.

Zutaten für 4 Personen:

500 g BandnudelnSalz und Pfeffer1 El Olivenöl1 Glas grünes Pesto250 g grüner Spargel250 g weißen Spargel1 rote Zwiebel125 g gewürfelter Schinken1 Kopf Eisbergsalat

Zubereitung:

1. In einem großen Topf das gesalzene Nudelwasser zum Kochen bringen.

2. In der Zeit, bis das Wasser kocht, vom grünen Spargel die unteren Enden abbrechen, den weißen Spargel schälen und beide in 1 cm dicke, schräge Scheiben schneiden. Die Zwiebel schälen und in schmale Spalten schneiden. Den Eisbergsalat waschen und grob zerschneiden und zerrupfen.

3. Die Nudeln ins kochende Wasser geben.

4. Am besten in einem großen Wok das Öl erhitzen und die Zwiebel, den Spargel und die Schinkenwürfel so lange anbraten, bis die Nudeln gar sind.

5. Die abgetropften Nudeln dazugeben und den Eisbergsalat unterheben und so lange (ca. 1 min) mitbraten, dass er gerade so heiß, aber auf jeden Fall noch knackig ist.

6. Zum Schluss das Pesto dazugeben, alles noch mal gut durchrühren und genießen.

Mehr Rezepte auch unter: https://hauptstadtkueche.blogspot.com/ dpa