Thyroxin absetzen: Schilddrüsenhormone müssen Sie nicht in jedem Fall lebenslang einnehmen

Von: Natalie Hull-Deichsel

Viele mit einer Erkrankung der Schilddrüse müssen lebenslang Hormone wie Thyroxin einnehmen. Ein Drittel der Patienten könnte es vermutlich absetzen.

Die Mehrheit der Menschen mit einer Schilddrüsenstörung wie Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto erhalten zur Therapie Hormone wie Thyroxin, um die Beschwerden und Symptome einzudämmen. Thyroxin zählt in Deutschland und den USA zu den am meisten verschriebenen Medikamenten, wie es das Portal Gesundestadt Berlin berichtet. Ein Drittel der Patienten, die aufgrund einer Schilddrüsenunterfunktion das Schilddrüsenhormon Thyroxin einnehmen, könnten es jedoch entgegen der Annahmen mittelfristig absetzen, wie eine Studie belegt.

Nicht alle Patienten mit einer Schilddrüsenunterfunktion müssten langfristig Thyroxin einnehmen, wie eine Studie besagt. © khuntapol/Imago

Wer mit Symptomen einer Schilddrüsenunterfunktion den Arzt aufsucht und nach entsprechender Anamnese die Diagnose erhält, wird in der Regel mit einer medikamentösen Therapie – dem „künstlichen“ Schilddrüsenhormon Thyroxin – behandelt. Die Therapie geschieht in Anlehnung an die aktuelle Leitlinie, an der sich Ärzte im Rahmen einer Therapie von Erkrankungen und bei der Verordnung von Medikamenten orientieren.

