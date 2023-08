Schimmelprobleme in der Wohnung? Brennende, gerötete Augen und Lidschwellung sollten Sie ernst nehmen

Von: Juliane Gutmann

Wenn die Augen oft brennen, steckt häufig trockene Raumluft dahinter. Doch es könnte auch ein Zeichen für zu hohe Schimmelbelastung in der eigenen Wohnung sein.

Sie haben häufig mit geschwollenen Augenlidern zu kämpfen? Eine ganze Reihe an Ursachen ist möglich, darunter Infektionen wie Bindehautentzündung oder Verletzungen am Auge. Auch Schlafmangel oder ein zu hoher Salzkonsum sind mögliche Gründe für verquollene Augen. Ebenfalls kennen Allergiker das Problem nur zu gut: Reagiert der Körper allergisch auf Pollen, Hausstaubmilben oder Kosmetika, äußert sich das häufig in Form geröteter Augen und geschwollener Lider.

Nicht selten steckt auch eine Schimmelpilzallergie hinter den Beschwerden. Etwa drei bis zehn Prozent der Gesamtbevölkerung in Europa sollen sensibel auf die Sporen von Schimmelpilzen reagieren, heißt es auf den Seiten der Berliner HNO-Praxis Mario Loß. Sensibilisierungen sind aber nicht gleichzusetzen mit einer Allergie, die Beschwerden macht, heißt es weiter.

Schimmelpilze gedeihen im Wald, auf Feldern – aber auch in Innenräumen

Wenn Augen dauerhaft gerötet sind und brennen, sollte man in jedem Fall einen Arzt aufsuchen. Nur dieser kann die richtige Diagnose stellen und die entsprechende Therapie einleiten. Im Fall einer Allergie sollten die auslösenden Allergene gemieden werden. Im Fall von Schimmelsporen ist dies aber fast unmöglich.

Was sind Allergene? Allergene, also allergieauslösende Stoffe, sind beispielsweise Pollen, Lebensmittel oder andere Substanzen, die dem Körper durch Einatmen oder über die Haut zugeführt werden. Wie die Uniklinik Aachen weiter informiert, bildet der Körper gegen Allergene spezifische Antikörper.

An den Augen erkennt man oft, wenn der Körper allergisch reagiert. © Thomas Trutschel/Imago

Schimmelpilzen kann man so gut wie nicht aus dem Weg gehen, sie gedeihen nicht nur im Wald und auf Feldern, sondern auch in Innenräumen. Allergische Reaktionen können zum Beispiel die Schimmelpilzsporentypen Cladosporium oder Alternaria auslösen – und das ganzjährig. Die Schimmelpilzallergie wird durch den Kontakt und/oder das Einatmen von luftgetragenen Partikeln (z. B. Hausstaub) ausgelöst, die das ganze Jahr über vorhanden sind, informiert das Fachportal MSD Manuals.

Schimmelpilzallergie: Welche Symptome können auftreten?

Laut dem Allergieinformationsdienst kann Schimmel verschiedene Krankheiten auslösen oder verschlimmern. Es gibt Schimmelpilzarten, die hauptsächlich in Innenräumen vorkommen, und solche, die draußen verbreitet sind. Alle Arten können allergische Beschwerden hervorrufen. Dazu gehören:

Allergische Bindehautentzündung (Rhinokonjunktivitis) mit geröteten, stark juckenden und brennenden Augen; Reiben führt oft zu geschwollenen Lidern; häufig tritt klebriger Augenausfluss aus

Allergisches Asthma bronchiale

Allergischer Schnupfen (Rhinitis)

Neurodermitis (atopisches Ekzem)

Chronische Nasennebenhöhlenentzündung

Liegt eine Allergie gegen Schimmelpilze vor, gibt es mehrere Therapie-Möglichkeiten. Dazu gehören in erster Linie die Hyposensibilisierung und die medikamentöse Behandlung, etwa mit Antimykotika. Maßnahmen zur Sanierung, die die Feuchtigkeit reduzieren und dadurch das Wachstum von Schimmelpilzen in Innenräumen verhindern oder zumindest einschränken, können ebenfalls einen positiven Effekt haben, wie der Allergieinformationsdienst betont.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Juliane Gutmann sorgfältig überprüft.