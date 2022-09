Schulterschmerzen beim Schlafen: Das können Sie dagegen tun

Schulterschmerzen nachts – so machen Sie den quälenden Schmerzen ein Ende

Von: Anne Tessin, Nina Dudek

Teilen

Schulterschmerzen sind nachts vor allem für Seitenschläfer ein Problem. © Third of Life

Sie finden wegen Schulterschmerzen nachts kaum in den Schlaf oder wachen ständig auf? Sobald Sie die Ursache kennen, können Sie sich mit ein paar Maßnahmen selbst helfen.

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Ein erholsamer Schlaf ist wichtig für Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit am Tag. Aber was, wenn Schmerzen die Nächte zur Tortur machen? Viele Menschen klagen über Rückenschmerzen, aber auch Schulterschmerzen machen sich im Schlaf oft besonders stark bemerkbar. Ein Problem, das vor allem Seitenschläfer betrifft.

Seitenschläfer: Schulterschmerzen sind besonders in der Nacht ein Problem

Während der Körper nachts in Ruhelage viele Regionen entlasten kann, die tagsüber schmerzen, wird die Schulter von Seitenschläfern im Schlaf besonders belastet. Ein Fakt, der Betroffene mürbe machen kann, denn die Beschwerden sorgen oft über lange Zeiträume dafür, dass sie nicht auf der Schulter liegen und damit nicht richtig schlafen können. Oft sind die Ursachen für die Schulterschmerzen Verspannungen, Überlastungen oder Fehlhaltungen. Menschen mit körperlich anstrengenden Berufen sind dabei genauso betroffen, wie Büroangestellte mit mangelnder Bewegung. Auch die falsche Schlafausstattung, also eine unpassende Matratze oder aber ein zu hartes, zu weiches oder zu flaches Kissen können der Schulterregion zusetzen.

Schulterschmerzen beim Schlafen: ein Spezialkissen kann helfen

Spezielle Seitenschläferkissen können gegen Nacken- und Schulterschmerzen helfen. Sie unterstützen mit ihrer ergonomischen Form die Entlastung der betroffenen Bereiche, insbesondere der Schulter, auf der bei Seitenschläfern nachts oft die Hauptlast des Oberkörpers ruht. Derartige Spezialkissen nutzen eine Schmetterlingsform, die ideal für alle Seiten- und Seitenkippschläfer ist und sich beidseitig nutzen lässt. Bei regelmäßiger Anwendung können Seitenschläferkissen Verspannungen lösen und so Schmerzen im Bereich des Nackens, der Schultern und der Wirbelsäule vorbeugen.

Seitenschläferkissen ACAMAR von Third of Life

Schulterschmerzen: Seitenschläfer sollten die Matratze checken

Nicht selten kommt es vor, dass Seitenschläfer trotz Spezialkissen nachts unter Schulterschmerzen leiden. In diesem Fall sollten sie auf jeden Fall die Matratze genauer unter die Lupe nehmen. Denn auf den ersten Blick gemütlich weiche oder angenehm feste Matratzen können über Stunden hinweg zu viel Druck auf das Schultergelenk aufbauen. Eine besonders clevere Lösung bieten hier Spezialmatratzen, die sich während der Nacht der Körperform optimal anpassen und belastete Stellen schonen, großflächigeren Auflagen des Körpers allerdings mehr Druck zuteilen. Auf diese Weise gelingt es auch Seitenschläfern nachts, die Wirbelsäule in einer geraden entlasteten Position zu behalten und Nacken sowie Schultergelenke ideal zu entlasten.

Eine neue Matratze ist zu teuer? Ein Topper ist die Lösung Ergonomische Matratzen haben natürlich ihren Preis, denn der sogenannte Memory-Schaum, der sich dem Körper ideal anpasst, ist aufwendig zu produzieren und von hoher Qualität. In diesem Fall können Schulterpatienten auch zu einem sogenannten Topper greifen. Diese zentimeterdicken Matratzenauflagen gibt es ebenfalls aus ergonomischem Memory-Foam, ihr Preis aber hält sich sehr in Grenzen – und kann bei nächtlichen Schulterschmerzen ebenso wertvolle Dienste leisten. Ergonomischer Topper RenewON von Third of Life

Schulterschmerzen nachts: Mögliche Ursachen

Schulterschmerzen werden vor allem für Seitenschläfer in der Nacht besonders schlimm, denn diese Schlafposition verengt den Raum im Schultergelenk und begünstigt Reibungen, die sogar zu Entzündungen führen können.

Auch hier kann ein Seitenschläferkissen für große Erleichterung sorgen, denn es ermöglicht, den Kopf höher zu betten. So verhindern Sie ein Ein- oder Abknicken der Schulter, was den schmerzenden Bereich weiter verengt.

Unfall oder Trauma

Haltungsschwäche

Muskelverletzungen und -überanstrengung

Überanstrengung, Schwäche oder Entzündung von Sehnen und Gleitgeweben (Schleimbeuteln)

Krankhafte Veränderungen in den Knochen der Schulter, der Gelenkkapsel oder am Gelenkknorpel

Stoffwechselprobleme, z. B. Diabetes

Entzündungen

Schulterschmerzen beim Schlafen: Das können Sie dagegen tun

Wird Ihr Alltag von Schulterschmerzen belastet, suchen Sie in jedem Fall einen Arzt auf, um die Ursache für Ihre Beschwerden abklären zu lassen. Je nach Diagnose gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die schmerzende Schulter zu behandeln oder zumindest für Linderung zu sorgen:

Schonung

Schmerzmittel

Physiotherapie

Stärkung der Schulter- und Nackenmuskulatur durch spezielle Übungen

entlastende Bettaustattung, besonders Seitenschläferkissen

Seitenschläferkissen ACAMAR von Third of Life (werblicher Link)

Ergonomischer Topper RenewON von Third of Life (werblicher Link)

Schulterschmerzen nachts: Mit Schmerzmitteln und Übungen Erste Hilfe leisten

Bei akuten Schulterschmerzen ist eine schnelle Lösung gefragt, die die ersten Beschwerden erträglich macht. Haben sich im Schultergelenk durch Reibung und Überlastung bereits Entzündungsherde gebildet, braucht die Schulter Schonung, um sich zu erholen. Zur kurzfristigen Schmerzstillung eignen sich Schmerzgels und Tabletten mit den Wirkstoffen Ibuprofen oder Diclofenac, wie das Portal gesundheitsinformation.de empfiehlt. Diese wirken zusätzlich entzündungshemmend.

Langfristig stärkt Physiotherapie die Schulter und macht sie stabiler. Lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten und entsprechende Anwendungen verschreiben. Zu Hause helfen spezielle Übungen wie das Dehnen der Nackenmuskulatur, Schulterkreisen oder Schulterheben, die Schmerzen zu lindern und Schulterfunktion wieder herzustellen.

Eine effektive Übung:

Legen Sie ein Handtuch auf einen Tisch. Setzen Sie sich auf einen Stuhl aufrecht vor den Tisch. Legen Sie nun den Arm auf der Seite der schmerzenden Schulter auf das Handtuch und strecken Sie ihn aus. Um die Streckung zu intensivieren, beugen Sie Ihren Oberkörper in Richtung Tisch, aber nur so weit, wie es angenehm zieht. Dann kehren Sie langsam in die Ausgangsposition zurück. Wiederholen Sie die Streckung insgesamt zehnmal. Nach einem Set halten Sie 30 Sekunden Pause ein und machen dann noch zwei weitere Durchgänge, sodass Sie auf insgesamt 30 Streckungen kommen.

Seitenschläferkissen ACAMAR von Third of Life

Ergonomischer Topper RenewON von Third of Life