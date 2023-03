Smoothie gegen Fettleber: Sellerie und Petersilie haben entgiftende Wirkung – mit Apfel schmeckts noch besser

Von: Juliane Gutmann

Wer sich gesund ernährt, kann einer Fettleber effektiv vorbeugen. © Imago

Symptome einer kranken Leber werden oft erst spät als solche erkannt. Ein Leber-Entgiftungs-Drink hilft dabei, das wichtige Organ gesund zu halten.

Die Leber leistet jeden Tag Schwerstarbeit. Sie wandelt Nährstoffe aus der Nahrung um, speichert sie und gibt sie an die Zellen ab. Auch das Eliminieren von Giftstoffen fällt in den Aufgabenbereich der Leber, zum Beispiel der Abbau von Medikamenten-Bestandteilen und Alkohol. Ist die Leber krank, kann sie ihren lebenswichtigen Aufgaben nicht mehr in vollem Umfang nachgehen.

Wie die Internisten im Netz informieren, stellen Lebererkrankungen wie Leberzirrhose oder Hepatitis weltweit eines der größten Gesundheitsprobleme dar. Sie sind verantwortlich für eine der häufigsten menschlichen Todesursachen, heißt es weiter. Allein in Deutschland seien mehr als fünf Millionen Menschen von einer akuten oder chronischen Lebererkrankung einschließlich ihrer Folgeerscheinungen betroffen.

Um die Leber aktiv zu stärken und zu entgiften, rät Diplom Ernährungswissenschaftlerin und Heilpraktikerin Susanne Kirstein aus München zu einem gesunden Lebensstil. Wichtig ist hier nicht nur ausreichend viel Bewegung, sondern vor allem eine ausgewogene pflanzenbetonte Ernährung. Setzen Sie auf gesunde Fette, viel Gemüse und andere unverarbeitete Lebensmittel. Zu meiden sind dagegen Industriezucker und ungesunde Fette wie Transfette.

Außerdem rät Ernährungsexpertin Kirstein zu einem einfachen Detoxgetränk, wenn man die Leber aktiv unterstützen möchte. Dessen Hauptbestandteile sind Sellerie, Petersilie und Marien­distelöl – Lebensmittel, die Susanne Kirstein zufolge die Leber stärken und deren Entgiftung anregen. Das Rezept zum Leber-Entgiftungs-Drink finden Sie auf 24vita.de.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.