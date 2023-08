So zauberst Du aus einer Wassermelone einen Schmorbraten

Teilen

Nach vier Stunden im Ofen ist der fruchtige Schmorbraten bereit zum Aufschneiden und Servieren. © Katharina Frenzel/mehr-genuss.de/dpa-tmn

Ein würziger Duft erfüllt die Küche. Ein leckerer Schmorbraten wird aus dem Ofen geholt. Er ist unglaublich saftig - aber ohne Fleisch. Wie das geht, erklären die „Mehr Genuss“-Blogger Kati und Tom.

Larnaka - Ein Schmorbraten ist ein wahres Sonntagsessen - jetzt auch in der sommerlich-vegetarischen Variante mit Wassermelone.

Ein Braten aus Wassermelone mag sich erst einmal merkwürdig anhören, doch herzhaft zubereitet und mit einer leckeren Bratensauce serviert, punktet er mit grandioser Saftigkeit. Für Experimentierfreudige definitiv ein Must-try!

Der Life-Hack in 7 Schritten

Zutaten für 4 Personen:

1 große Wassermelone, 2 Zehen Knoblauch, 350 ml BBQ-Sauce, 100 ml Apfelsaft, 2 EL Sojasauce, 1 EL Austernsauce, 2,5 TL Salz, 2,5 TL Zucker, 1 Liter Wasser, 1 EL getrockneter Oregano.

Zubereitung:

1. Schritt: Schneide das obere und untere Ende deiner Wassermelone knapp ab, so dass etwas rotes Fruchtfleisch zu sehen ist.

2. Schritt: Stelle sie dann auf eine Schnittkante und schneide die Schale in Bahnen herunter - bis nur noch rotes Fleisch zu sehen ist.

3. Schritt: Bevor die Melone nun eingelegt wird, schneidest Du sie gleichmäßig ein - so kann sie die Beize bestmöglich aufnehmen. Schneide sie dafür vertikal in gleichmäßigen Bahnen ein. Die Schnitte sollten ca. 3 cm tief sein. Anschließend setzt Du horizontale Schnitte und erschaffst somit ein dezentes Schachbrettmuster.

Damit die Beize einziehen kann, wird die Melone vertikal in gleichmäßigen Bahnen etwa 3 cm tief eingeschnitten. Anschließend werden die Schnitte auch horizontal gesetzt. Heraus kommt ein Schachbrettmuster. © Katharina Frenzel/mehr-genuss.de/dpa-tmn

4. Schritt: Bevor die Wassermelone als Braten im Ofen landet, muss sie in einer Beize eingelegt werden - dadurch bekommt sie ein herzhaftes Aroma und wird später umso saftiger. Schäle dafür den Knoblauch und schneide ihn in feine Scheiben. Verrühre ihn in einer Schale mit dem Wasser, Oregano, Salz und Zucker.

5. Schritt: Lege die Wassermelone nun in eine große Schüssel und gieße die angerührte Beize darüber. Bedecke sie dann mit etwas Frischhaltefolie. Insgesamt soll die Wassermelone fünf Stunden eingelegt werden. Wende sie dabei nach jeder Stunde etwas und übergieße sie mit einer Kelle erneut mit der Beize. Nach Ablauf der Zeit nimmst Du die Melone aus ihrem Bad und legst sie in einen sehr großen ofenfesten Topf mit passendem Deckel. Achte dabei darauf, dass der Deckel über der Wassermelone gut schließt.

6. Schritt: Heize den Ofen auf 150 Grad Ober-/Unterhitze vor. Bevor die Melone in die Röhre wandert, fehlt aber noch die leckere Sauce. Sie wird aus der BBQ-Sauce, Apfelsaft, Soja- und Austernsauce gründlich verrührt und dann über die Melone gegossen. Deckel drauf und ab mit dem Topf in den Ofen. Schmore die Melone für ca. vier Stunden. Übergieße sie dabei regelmäßig mit der Bratensauce.

7. Schritt: Nach Ablauf der Zeit kannst du die Melone herausnehmen und wie einen Braten aufschneiden und genießen. Die Sauce ist nun ebenfalls schön reduziert und kräftig - einfach unglaublich lecker!

Mehr Hacks und Rezepte unter https://mehr-genuss.de/ dpa