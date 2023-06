Sodbrennen vermeiden – Lebensmittel wie Spinat, Forelle, Kartoffeln, Joghurt und Bananen schonen den Magen

Ohne Sorge essen

1 von 10 Heiserkeit, häufiges Räuspern und eine belegte Stimme können neben dem brennenden Gefühl im Rachen Begleiterscheinungen bei Sodbrennen sein. Viele Betroffene bemerken auftretende Beschwerden nach dem Verzehr von bestimmten Brotsorten. Brötchen auf Basis von Vollkorn, fein geschrotete Vollkornbrote, Knäckebrot und Zwieback führen in der Regel nicht zu Sodbrennen. Sehr grobe Vollkornbrote, Toastbrot, Weißbrot und Laugengebäck sollten hingegen besser gemieden werden, um die Produktion der Magensäure nicht anzuregen. © Dar1930/Imago 2 von 10 Kartoffeln gilt mit einem jährlichen Verbrauch von ca. 56,1 Kilogramm pro Kopf als eine der beliebtesten Beilagen für verschiedene Gerichte in der deutschen Küche. Für Sodbrennen-Geplagte ideal, denn der Erdapfel zählt zu den Lebensmitteln, die erfahrungsgemäß gut vertragen werden. Vor allem der Saft roher Kartoffeln hat sich bewährt, wenn jemand ein natürliches Hausmittel gegen Sodbrennen benötigt. Kartoffeln sind reich an Stärke, durch die überschüssige Magensäure gebunden wird. © Supertrooper/Imago 3 von 10 Fettarme Milchprodukte wie Joghurt oder Quark können beruhigend auf den Magen wirken und Sodbrennen verhindern. © Claudia Nass/Imago 4 von 10 Wer Fisch liebt, aber zu Sodbrennen neigt, sollte eher zu mageren Fischarten für die Zubereitung greifen, beispielsweise Forelle, Seelachs, Kabeljau oder Scholle. © Ivanna/Imago 5 von 10 Oder doch lieber ein leckeres Stück Fleisch? Wäre da nur nicht das Aufstoßen und der Reflux danach. Fettarme, ungeräucherte und nicht-gepökelte Fleischwaren wie beispielsweise Pute und Hühnerbrust sind in der Regel gut verdaulich und fördern kein Sodbrennen. © juanbuades/Imago 6 von 10 Karotten werden von den meisten Menschen, die zu Sodbrennen neigen, gut vertragen. Tipp: ein Glas Karottensaft kann akute Beschwerden lindern. © BreakingTheWalls/Imago 7 von 10 Spinat zählt zu dem Gemüse, das aufgrund seines hohen Eisen- und Kaliumgehalts sowie einem pH-Wert von über 6 dazu beiträgt, den Säuregehalt des Magens gut auszugleichen. Also öfters Spinat essen, das beugt Sodbrennen vor. © Design Pics/Imago 8 von 10 Zwar kann der Verzehr von Brokkoli zu Blähungen führen, doch wird das grüne Gemüse in der Regel von Menschen, die zu Sodbrennen neigen, gut vertragen. © Alex9500/Imago 9 von 10 Nicht wenige Menschen, die unter Sodbrennen leiden, hören immer wieder, dass etliche Obstsorten und Zucker wie Fruchtzucker schwer verdaulich ist und somit auch Reflux verursachen kann. Zwar enthalten Bananen Fruchtzucker, doch gleichzeitig ein relativ hohes Maß an Kalium, das die Magensäure neutralisieren kann. Wichtig zu wissen: Greifen Sie eher zu unreifen und weniger zu reifen, noch grünen Bananen, da diese Sodbrennen begünstigen können. © Imaginechina-Tuchong/Imago

„Hätte ich das süße Teilchen aus Blätterteig nur nicht gegessen“ – Doch dann ist es meist zu spät, und das Sodbrennen macht sich schon bemerkbar. Welche Lebensmittel stattdessen für den Magen besser sind.

Immerhin 20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland leidet regelmäßig unter Refluxbeschwerden wie Sodbrennen. Wer das brennende Gefühl und den Rückfluss der Magensäure in den Rachen (Reflux) schon erlebt hat, möchte es so schnell wie möglich wieder loswerden. Hausmittel oder Medikamente können gegen Sodbrennen gut helfen – doch am besten ist es jedoch, mögliche Lebensmittel, die die Produktion an Magensäure anregen, zu vermeiden. Menschen, die häufiger unter Sodbrennen (Pyrosis) leiden, haben das ein oder andere Essen noch gut in Erinnerung, das die Beschwerden ausgelöst hat: Gemüse wie Zwiebeln und Tomaten, Obst, beispielsweise Grapefruit und saure Beeren sowie fett- und zuckerhaltige Gerichte. In vielen Fällen lässt sich aber nur vermuten, was die Ursache für den Reflux ist.

Tipps gegen Sodbrennen Langsam essen Kleine statt große Portionen Möglichst fettarm essen Mindestens vier Stunden vor dem Schlafengehen essen Nachts etwas mit erhöhtem Kopf schlafen Ein Spaziergang nach der Mahlzeit fördert die Verdauung

Sollten Sie regelmäßig unter Sodbrennen leiden, ist Vorsicht geboten: Häufiger Reflux von Magensäure erhöht das Risiko, an Magenkrebs und Speiseröhrenkrebs zu erkranken. Auch kann Sodbrennen bereits eine Anzeichen für die Erkrankung selbst sein, wie Magenkrebs oder Speiseröhrenkrebs sein.

Drei Top-Hausmittel gegen Sodbrennen Heilerde, aufgelöst in einem Glas Wasser oder Fenchseltee Kartoffelsaft Sauerkrautsaft

