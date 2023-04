Studie zeigt, wie das Herzinfarktrisiko um 10 Prozent sinkt – durch ein veganes Abendessen

Von: Juliane Gutmann

Eine Frau hält eine vegane Ausführung des Gerichts Onigirazu, einer Art Sushi-Sandwich, in beiden Händen. Wer abends vegan isst, entlastet sein Herz. © Olga Sergeeva/Imago

Wer abends auf Pflanzenkost setzt, entlastet das Herz. Sogar das Infarkt-Risiko sinkt chinesischen Forschenden zufolge.

Sie essen abends häufig deftig und fühlen sich danach nicht gut? Wer zu späterer Stunde rotes Fleisch zu sich nimmt, hat ein höheres Risiko für Herzerkrankungen als die, die auf vegetarische und leichte Kost setzen. Das zeigt eine Studie, die an der Cleveland Clinic in den USA durchgeführt wurde. Forschende konnten nachweisen, dass rotes Fleisch schädliche Stoffe produziert, die die Blutgerinnung fördern. Blutgerinnsel sind je nachdem, wo sie entstehen, Auslöser von Thrombosen, Herzinfarkt oder Schlaganfällen.

Umgekehrt ist eine pflanzenbasierte Kost gut fürs Herz-Kreislauf-System, wie chinesische Forschende herausfanden. Vor allem abends sollte man dem Herz zuliebe auf tierische Nahrungsmittel verzichten, so ihr Studienergebnis.

Fleisch und andere tierische Produkte nicht am Abend essen

„Der Zeitpunkt der Mahlzeiten und die Qualität der Lebensmittel sind wichtige Faktoren, die man berücksichtigen sollte, wenn man nach Möglichkeiten sucht, sein Risiko für Herzkrankheiten zu senken“, zitiert das Portal Science Daily Studienautorin Ying Li von der Medizinischen Universität Harbin in China. Die Forschenden untersuchten die Daten von 27.911 erwachsenen US-Bürgern, die am National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) teilgenommen hatten. Sie analysierten die Ernährungsdaten, die in Interviews mit den Teilnehmern an zwei nicht aufeinander folgenden Tagen erhoben wurden. Wie Sie Ihr Herzinfarkt-Risiko um bis zu zehn Prozent senken können, erfahren Sie auf 24vita.de.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.