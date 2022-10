Schimmel-Brötchen und alte Soßen bei Burger King: Investigativ-Recherche zeigt widerliches Szenario

Von: Juliane Gutmann

In Speiselokalen kann auch mal was schiefgehen. Doch was sich in einem norddeutschen Burger King abspielte, hatte System – und gefährdete die Gesundheit der Gäste.

Das RTL-Investigativ-Team um Günter Wallraff deckt regelmäßig Missstände in deutschen Firmen auf. Im Fall der Schnellrestaurantkette Burger King führte die Aufdeckung von gravierenden Hygiene-Mängeln und das Bekanntmachen der ausbeuterischen Machenschaften in Hinblick auf die Mitarbeiterführung vor rund acht Jahren sogar dazu, dass 89 Burger King Filialen in Deutschland schließen mussten. Die Fast-Food-Kette gelobte daraufhin Besserung. Doch das „Team Wallraff“ veröffentlichte kürzlich erneut eine enorm unappetitliche Geschichte.

Besuch bei Burger King: Viele werden nach einer RTL-Recherche genauer hinsehen, in was sie da hineinbeißen. © Imago

Das RTL-Team schleuste sich in eine Burger-King-Filiale in Bernau bei Berlin ein und beobachtete dort die Arbeitsweise der Mitarbeitenden. Die auf dem Papier strengen Regularien in Hinblick auf die Lebensmittelverarbeitung wurden oft nicht eingehalten. So wurden etwa laut Haltbarkeitsdatum abgelaufene Produkte wie Salat, Käse, Bacon und Soßen einfach neu etikettiert und waren damit, zumindest auf dem Papier, wieder frisch, wie der Privatsender RTL informiert.

Einfach frische Soße in alte Reste füllen und uralte Brötchen verkaufen: Missstände bei Burger King

Im Undercover-Bericht, der auf RTL ausgestrahlt wurde, zeigen die TV-Journalisten um Günter Wallraff, wie es in der Burger King Filiale in Bernau hinter den Kulissen zugeht. Da werden meist ungekühlte Soßenflaschen mit abgelaufenem Inhalt einfach immer wieder neu aufgefüllt, ohne sie vorher zu reinigen. Ebenfalls eine eklige Wahrheit, die während der Recherchen zutage getreten ist: Alte und schon harte Brötchen wurden weiter verwendet für die Burger, teilweise getoastet, damit es die Kunden nicht merken. „Wir hatten Long Buns, die haben schon angefangen zu schimmeln, weil sie schon drei Monate abgelaufen waren. Und die wurden trotzdem weiter verwendet“, erklärte eine Informantin im RTL-Interview, die mehrere Jahre für Burger King gearbeitet hat.

RTL veröffentlichte die Stellungnahme von „Burger King Deutschland GmbH“: „Wir nehmen – genau wie unsere Franchisepartner*innen – diese Vorwürfe sehr ernst. Burger King Deutschland toleriert keinerlei Missachtung seiner hohen Standards. (...) Die Prozesse werden optimiert: Erneutes Training des Restaurant-Managements, insbesondere in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Hygiene und vegane Zubereitung; die Trainings finden persönlich sowie digital (in verschiedenen Sprachen) statt.“