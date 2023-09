TikTok-Videos: Eltern schlagen Eier auf den Köpfen ihrer Kinder auf – „Missbrauch, getarnt als Unterhaltung“

Prank-Videos fluten soziale Netzwerke. „Prank“ kommt aus dem Englischen und bedeutet „Streich“. Wenn Eltern ihre Kinder dafür „nutzen“, hört bei einigen Menschen der Spaß auf.

In den sozialen Netzwerken ist ein neuer Trend aufgetaucht: Ein Kind steht am Küchentisch und wartet darauf, dass seine Eltern ein Ei in eine Schüssel aufschlagen, während sie gemeinsam backen. Im allerletzten Moment schlägt der Erwachsene das Ei gegen die Stirn des Kindes – und lacht. Je nach Alter, fangen die Kinder an zu weinen oder schlagen gar zurück. Auf dem Portal TikTok sind Videos mit dem Hashtag #eggcrackchallenge bereits millionenfach angeklickt worden.

Viele Nutzer zeigen sich amüsiert und kommentieren die Videos mit „voll süß und Spaß muss sein“ oder ähnlichen Worten. Andere wiederum sehen das Vorgehen der Eltern kritisch.

Kinder können emotional Schaden davon tragen

Dazu zählen auch Experten. Die Washington Post zitiert unter anderem das US-amerikanische Center for Disease Control and Prevention. Die Institution warnt, dass sich Kinder beim unvorsichtigen Umgang mit rohen Eiern dem Risiko einer Salmonelleninfektion aussetzen – und dass Kinder unter fünf Jahren ein höheres Risiko haben, ernsthaft daran zu erkranken.

Höher ist allerdings das Risiko, dass die betroffenen Kinder emotional Schaden davontragen. So zitiert die Washington Post die britische Psychotherapeutin für Kindertraumatologie, Cath Knibbs: „Wir sprechen hier von Missbrauch, der als Unterhaltung getarnt ist“, sagte sie in einem Telefoninterview: „Für ein Kind ist die wichtigste Beziehung, die es hat, die zu seiner Betreuungsperson, wer auch immer das sein mag. Und dazu gehört ein Vertrauensverhältnis – dass diese Person sich um mich kümmern wird“.

Sie fügte hinzu: „Es geht nicht nur darum, das Ei aufzuschlagen, sondern auch um die Reaktion der Eltern, die lachen. Die Kinder nehmen dies als Demütigung wahr. Es wird als Mangel an Vertrauen wahrgenommen. Und viele Kinder werden dadurch zutiefst verwirrt, emotional wie kognitiv.“

Öffentliches Demütigen zählt zu verbaler Gewalt

Für Nicole Trummer, klinische Psychologin aus Österreich, ist öffentliche Demütigung von Kindern ein Akt verbaler Gewalt. Auf dem Portal Gewaltinfo.at wird die Expertin mit folgenden Worten zitiert: „Verbale Gewalt gegenüber Kindern zeigt sich wie bereits erwählt in Zuschreibungen und Abwertungen, durch entwürdigende Bezeichnungen, öffentliches Demütigen, Bloßstellen, (...). Die Negation von Gefühlen, immer wiederkehrende Schuldzuweisungen, Anklagen, das Bagatellisieren oder Banalisieren, das Leugnen oder auch das ‚zufällige‘ Vergessen sowie Befehle und verletzende Witze oder Scherze zählen zu den Formen der verbalen Gewalt“.

„Würden wir alle mehr bedingungslose Zuwendung geben, so könnten die Narben der verbalen Gewalt, die tief in unseren Seelen schlummern, schneller heilen“, so der Appell der Psychologin.

