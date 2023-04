„Der Trend zur Vereinzelung und zu Kleinstfamilien macht eher krank“: Therapeut sieht großes Problem in Familien

Von: Juliane Gutmann

Teilen

Hat die Größe der Familie Einfluss auf die psychische Gesundheit des Kindes? Definitiv ja, so die Einschätzung eines Familientherapeuten. © Evgenia Sunegina/Imago

Kinder, die in kleinen Familien groß werden, sind weniger sozial und schneller überfordert durch Menschen – so ein Familientherapeut. Doch ist die Großfamilie wirklich die Lösung?

Mehr zum Thema „Der Trend zur Vereinzelung und zu Kleinstfamilien macht eher krank“: Therapeut spricht sich für Großfamilie aus

Eine niedrige Geburtenrate hat Einfluss auf viele Bereiche. So sorgt zu wenig Nachwuchs langfristig für einen Fachkräftemangel, wenn sich auch zu wenige Experten aus dem Ausland finden. Aber auch im kleinen Rahmen haben Kleinstfamilien Effekte auf das Leben – vor allem auf die Entwicklung der Kinder, so der Familientherapeut und Soziologe Roger Genée aus Berlin.

Aufwachsen in einer großen Familie fördert soziale Kompetenzen

„Der Trend zur Vereinzelung und zu Kleinstfamilien macht eher krank und dissozial“, zitiert das Portal buzzfeed Therapeut Genée. Einen Grund dafür sieht er darin, dass den Kindern das fehlt, was der Nachwuchs in intakten Großfamilien und Mehr-Generationen-Haushalten täglich erlebt: festen Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung. Das Aufwachsen mit vielen Geschwistern und anderen Familienangehörigen wie Tante, Onkel, Oma oder Opa fördere die sozialen Kompetenzen von klein auf, so Genée.

Großfamilie nicht romantisieren

Allerdings sollten die negativen Aspekte, die eine Großfamilie mit sich bringt, nicht unterschätzt werden. Zeitmangel, Hektik und Unruhe sind für die Paarbeziehung oftmals eine extreme Belastung, die in häufigen Auseinandersetzungen münden kann.

Welche Probleme der Familientherapeut außerdem für Kinder sieht, die in Kleinstfamilien aufwachsen, erfahren Sie auf 24vita.de.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.