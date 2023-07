Trost spenden – fünf Sätze, die Kinder von ihren Eltern hören müssen und sollten

Teilen

Jede Erziehungsmethode ist unterschiedlich und kein Kind auf dieser Welt hat die exakt gleiche Erziehung wie ein anderes. Ein paar universelle Ratschläge sollten aber alle Eltern befolgen.

„Ich wünschte, meine Eltern hätten mir früher öfter gesagt, dass…“ Rückblickend betrachtet findet wohl jeder Mensch Dinge in seiner Kindheit, die er sich anders gewünscht hätte oder die besser hätten laufen können. Der Vater hat zu viel gearbeitet und war nie zu Hause. Die Mutter hat sich zu viel eingemischt und zu viel verboten. Die Eltern haben zu viel verlangt oder sich gar nicht gekümmert.

Wenn man dann selbst erwachsen ist, will man es besser machen. Und die Fehler der Eltern wiederholt man in der Regel nicht – dafür macht man eigene. Elternratgeber helfen, sind aber auch nicht allmächtig. Zumindest wenn es ums Trösten geht, haben sie aber folgende gute Tipps auf Lager, die Eltern beherzigen sollten.

Kinder unbedingt ernst nehmen: Warum Kinder bei „Kleinigkeiten“ trotzig und traurig werden

Die Situation: Ein Kind sitzt weinend da. Der Grund: Völlig egal. Wichtig ist jetzt einzig und allein, dass die Eltern ihren Sprössling ernst nehmen. Auch wenn der Grund so etwas in erwachsenen Augen Nichtiges ist wie ein „falsch geschnittenes“ Brötchen, ein Geschwisterkind, dass sich kurz ein Spielzeug „ausleiht“ oder ein geschlossener Spielplatz. Für das Kind sind der emotionale Schmerz, die Wut, der Frust, der Trotz und die Trauer gerade sehr real und sollten von den Eltern nicht belächelt oder mit „Ist doch nicht so schlimm“ abgetan werden.

Kinder brauchen in Momenten der Trauer und Wut die richtigen Worte von ihren Eltern. © Imago (Symbolbild)

Entwicklungspsychologe und Fachbuch-Autor Hartmut Kasten erklärte gegenüber der Süddeutschen Zeitung bereits im April 2013, dass Eltern es für ihre Kinder mit solchen Reaktionen eher noch schlimmer machen: „Sie fühlen sich unverstanden und das zu Recht. Eltern müssen die Gefühle ihrer Kinder ernst nehmen. Natürlich ist es schlimm, es gibt für das Kleinkind in diesem Moment nichts Schlimmeres auf der Welt!“ Unverständnis von Seiten der Eltern führt im Zweifel nur zu noch mehr Frust, Wut und Traurigkeit.

Eltern sollten sich laut Kasten deshalb mehr in die Gefühlslage ihrer Kinder hineinversetzen, unter anderem deswegen, weil Kinder für ihre Gefühle genau so wenig können wie ein Erwachsener. Allerdings haben sie – vor allem im Kleinkindalter – noch nicht die richtigen Umgangsmöglichkeiten dafür. Während man als Erwachsener reflektieren und vernünftig artikulieren kann, was einen stört, können Kinder das nicht und reagieren mit Emotionen und nicht selten mit Tränen und Geschrei.

Auf traurige und wütende Kinder reagieren: Diese Sätze sollten Eltern immer parat haben

Es ist demnach wichtig, dass Eltern mit Verständnis und Ruhe – auch wenn das nicht immer leicht ist – reagieren. Eltern.de hat zu diesem Zweck ein paar beruhigende Sätze zusammengestellt, die Kinder in einer solchen Situation hören sollten und von ihren Eltern brauchen.

„Erzähl erstmal, was los ist. Ich höre dir zu.“ Mit diesem Satz wird dem Kind zu verstehen gegeben, dass es die volle Aufmerksamkeit der Eltern hat. So fühlt es sich mit seinem Problem nicht mehr allein. „Das ist schlimm für dich, das weiß ich.“ Dieser Satz vermittelt dem Kind Verständnis von Seiten der Eltern. Es fühlt sich verstanden und kann sich allein durch die Tatsache, dass jemand da ist, der auf seiner Seite ist, schon wieder etwas beruhigen. „Zusammen finden wir eine Lösung, ganz sicher.“ Auch dieser Satz hilft dem Kind, zur Ruhe zu kommen, weil es nun weiß, dass es mit seinem Problem nicht allein ist. Es kann jetzt dem Erwachsenen vertrauen, der das Problem lösen wird. „Das würde mich an deiner Stelle auch traurig machen.“ Verständnis zeigen ist das A und O, wenn es darum geht, ein aufgewühltes Kind zu beruhigen. Durch diesen Satz bekommt das Kind das Gefühl, einen Verbündeten zu haben, der es versteht. „Es ist völlig okay, dass du weinst. Gefühle müssen raus.“ Alle Gefühle, auch Frust, Wut, Trauer und die damit einhergehenden Tränen, haben ihre Daseinsberichtigung. Das sollte man dem Kind auch mitteilen, damit es sich nicht zusätzlich auch noch für seine Gefühle schämen muss.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24vita.de.

Was man nicht sagen sollte: Diese Aussagen sollten Eltern bei Kindern vermeiden

„Hör auf zu Weinen.“ In dem Moment, in dem ein Kind traurig oder frustriert ist, ist dieser Satz etwa so wirkungsvoll wie „Hör mal auf zu atmen“. Damit verlangen Eltern vom eigenen Kind, dass es seine Gefühle abstellen soll, auf die das Weinen eine natürliche Reaktion ist. Das ist selbst Erwachsenen nicht möglich und einem Kleinkind demnach schon gar nicht. Das führt lediglich zu noch mehr Trauer, weil das Kind dann auch noch das Gefühl bekommt, etwas falsch gemacht zu haben.

Die Ohrfeige war bis in die 80er verbreitet: Wie sich die Erziehung verändert hat Fotostrecke ansehen

Ebenso ungeeignet als Reaktion: Der Endgegner aller sensiblen Menschen, auch Kinder: „Stell dich nicht so an.“ Es ist nur ein kleiner Satz, der aber große Wirkung haben kann. Besonders bei sensiblen Kindern, die sich nicht anders zu helfen wissen, als mit Frust und Trauer zu reagieren, wird dieser Satz im Unterbewusstsein für die Annahme sorgen, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Im schlimmsten Fall zieht sich dieses Gefühl bis ins Erwachsenenalter und lässt Menschen mit dem dauernden Gefühl zurück, vom eigenen Umfeld nicht verstanden zu werden.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.