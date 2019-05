Der Tür-Effekt: Warum wir Sachen so schnell vergessen, wenn wir den Raum verlassen

Kennen Sie das auch? Kaum verlässt man das Zimmer, sind Dinge, die wir sagen oder holen wollen, auch schon vergessen. Forscher fanden heraus, warum das so ist.

Dem Kollegen etwas ausrichten, den Geldbeutel aus dem Auto holen oder Butter auf die Einkaufsliste schreiben: Wer sich das merken will, sollte tunlichst nicht den Raum verlassen. Die meisten haben es bestimmt bereits häufiger an sich selbst bemerkt: Schreitet man durch Türen, sind gemerkte Dinge schnell passé. Wissenschaftler wissen warum.

"Doorway Effect" - Warum ein Raumwechsel uns vergesslich macht

Das Vergessen nach dem Durchqueren von Türen hat sogar einen wissenschaftlichen Namen: Man nennt es "Doorway Effect". "Das Betreten oder Verlassen einer Tür ist wie eine "Ereignisgrenze" für unseren Kopf, die Aktivitätsepisoden trennt und ablegt", erklärte Psychologieprofessor Gabriel Radvansky von der University of Notre Dame in einer Pressemitteilung: "Sich an die Entscheidungen zu erinnern, die in einem anderen Raum getroffen wurden, ist schwierig, weil unser Gehirn sie aufgeteilt (Anmerkung d. Red.: und dem anderen Raum zugeordnet) hat".

Für eine Studie testeten Radvansky und seine Kollegen in realen und virtuellen Umgebungen, wie sich das Verlassen von Räumen auf die Gedächtnisleistung von Studenten auswirkte. Das erstaunliche Ergebnis: Studienteilnehmer vergaßen nach dem Durchschreiten einer Tür mehr, als nach dem Durchqueren eines Raums. Die Schlussfolgerung der Wissenschaftler: Die Tür wirkt wie eine "Ereignisgrenze", die die Fähigkeit des menschlichen Gehirns behindert, Gedanken oder Entscheidungen, die in einem anderen Raum getroffen wurden, abzurufen.

