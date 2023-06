Sie werden im Urlaub immer krank? Hoher Stresspegel ist oft das Problem – Psychologe erklärt, was Sie tun sollten

Von: Juliane Gutmann

Der Urlaub beginnt mit einem Infekt? Kein seltenes Phänomen, das als Leisure Sickness oder Poststress bezeichnet wird. Zwei Psychologen verraten, was dahinter steckt.

Während der Arbeitswoche stehen viele regelrecht unter Strom. Die Arbeit fordert einen, aber auch am Feierabend ist oftmals keine Zeit für Entspannung. Kindergeburtstage, vereinbarte Treffen mit Freunden oder der abendliche Sprachkurs: Auch Freizeitstress kann dafür sorgen, dass unser Körper sich nicht regenerieren kann. Kommt schlechter oder kurzer Schlaf dazu, wird es schnell gesundheitsschädlich.

Denn dauerhaft zu hohe Stresshormon-Spiegel im Blut erhöhen das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden. Auch psychische Krankheiten werden durch dauerhaft erhöhte Stresslevel getriggert. Um organisch und mental gesund zu bleiben, ist gutes Stressmanagement wichtig. Man sollte daher auf ausreichend Pausen achten. Um eine Balance zwischen Anspannung und Entspannung zu erreichen, dürfen auch längere Auszeiten nicht fehlen.

Campingurlaub in Kroatien, zwei Wochen auf Balkonien oder die Südsee-Reise: Die Angst, im Urlaub krank zu werden, ist groß. Und sie ist begründet, denn Infekte und Schlimmeres schlagen oftmals zu, wenn wir uns entspannen.

„Fällt der Stress weg, fährt der Körper die Produktion der Abwehrzellen herunter“

„Es kommt häufiger vor, dass Menschen im Urlaub oder am Wochenende krank werden. Betroffen sind vor allem beruflich stark belastete Menschen“, wird Diplom-Psychologe Dr. Dieter Bonitz auf den Seiten der Krankenkasse AOK zitiert. Dabei sei es nicht die freie Zeit, die krank macht, sondern der Stress vor der Ruhephase. „Bei Stress arbeitet das Immunsystem auf Hochtouren“, erklärt Bonitz: „Fällt der Stress weg, fährt der Körper die Produktion der Abwehrzellen herunter, sodass Krankheitserreger leichteres Spiel haben.“

Im Urlaub soll alles perfekt sein – doch nicht wenige werden erstmal krank am Zielort. © Kasper Ravlo/Imago

Gefährlich sei vor allem ein gestörtes Zusammenspiel zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Ersteres, auch sympathisches Nervensystem genannt, bereitet den Organismus auf körperliche und geistige Leistungen vor. Es setzt den Körper unter Spannung, sorgt für schnelleren Herzschlag und erhöht den Blutdruck. Auf diese Weise kann der Körper besser mit Sauerstoff versorgt werden. Infolge steht im mehr Energie zur Verfügung. Der Parasympathikus dagegen sorgt für Entspannung und Regeneration.

Erkältungen bis Migräne als Leisure Sickness-Symptome

Stress im Berufs- und/oder Privatleben können das Gleichgewicht stören. In dem Fall kommt es zu einer dauerhaften Anspannung, die sich auch körperlich bemerkbar machen kann. So können erhöhte Infektanfälligkeit, häufige Kopfschmerzen bis hin zu Herzrasen ein Anzeichen für einen dauerhaft erhöhten Stresshormon-Spiegel im Körper sein. Im Urlaub entspannen wir uns in der Regel, Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin werden abgebaut. Doch wer zuvor enorm gestresst war, dessen Energiespeicher sind einfach leer. Dies führt Psychologin Sandra Waeldin zufolge dazu, dass unser Immunsystem meist geschwächt ist an dem Punkt, an dem wir in den Urlaub fahren. Im Interview mit Deutschlandfunk Nova erklärt sie, dass Infekte, Magen-Darm-Probleme, aber auch Atemprobleme bis Migräne im Urlaub eindeutige Leisure Sickness-Symptome sind.

Im Urlaub nicht krank werden: Wie das funktionieren kann

Um das Risiko von Leisure Sickness zu reduzieren, rät Psychologe Dieter Bonitz zu regelmäßigen Erholungspausen. Doch nicht nur die regelmäßige Regeneration am Abend nach der Arbeit und am Wochenende hilft, das Immunsystem und die mentale Gesundheit dauerhaft zu stärken. Auch die Qualität der Pausen ist wichtig.

Wer in seiner Freizeit von einem Treffen zum nächsten jagt und sich ständig neuen Projekten und sportlichen Herausforderungen widmet, baut in der Regel weniger Stress ab als jemand, der wirklich zur Ruhe kommt. Welche Routinen echte Entspannung entfalten, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Ein gutes Buch lesen, Entspannungstechniken wie Yoga oder einfach Nichtstun: Wer regelmäßig für Tiefenentspannung sorgt, reduziert das Risiko, im Urlaub zu erkranken.

