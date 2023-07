Fünf Ursachen, warum die Wäsche nach dem Waschen müffelt und was es für die Gesundheit bedeutet

Von: Carina Blumenroth

Frische Wäsche duftet angenehm: Wenn das allerdings nicht der Fall ist, ist etwas schiefgelaufen. Welche fünf Auswirkungen auch die Gesundheit betreffen können.

Dreckige Wäsche rein, Waschpulver dazu, die Maschine richtig einstellen und innerhalb von kurzer Zeit ist die Wäsche wieder frisch. Klingt einfach – ist es allerdings nicht immer. Manchmal strömt ein unangenehmer Duft aus der Trommel eigentlich frisch gewaschener Wäsche.

1. Dosierung des Waschmittels: Achten Sie auf die Herstellerangaben

Würde man nicht denken, doch eine Waschmaschine kann durchaus gesundheitsgefährdend sein. © Pond5/Imago

Die Dosis macht das Gift, diese bekannte Phrase stimmt auch beim Waschen. Je nachdem, welches Produkt Sie für Ihre Wäsche nutzen, variieren unter Umständen auch die Angaben, wie viel Mittel Sie für eine saubere Wäsche benötigen. Nehmen Sie zu viel Produkt, kann es sein, dass Rückstände in den Textilien blieben, die reizen dann die Haut. Die Apotheken Umschau schreibt, dass dies besonders bei wassersparenden Programmen vorkommen kann.

Um diesen Fehler zu vermeiden, sollten Sie die jeweiligen Herstellerangaben beachten und sich genau Ihre Wäsche anschauen. Teil gibt es Unterschiede der Dosierung bei leicht bis stark verschmutzter Wäsche. Wenn Sie zu wenig Waschmittel verwenden, kann es sein, dass Ihre frische Wäsche gar nicht so frisch ist und beginnt zu müffeln.

2. Müffelnde Wäsche nach dem Waschen: Ist die Maschine verschmutzt?

Schläuche, Gummidichtungen oder die Trommel an sich – alles an der Maschine kann verschmutzen. Eine Folge kann sein, dass die Wäsche müffelt. Daher sollten Sie die Maschine regelmäßig säubern und entkalken. Wichtig ist dies besonders, wenn Sie bei niedrigen Temperaturen zwischen 20 und 40 Grad waschen. Denn dann werden Bakterien nicht vollständig abgetötet. Es können sich Schimmelpilze bilden, die Allergien beim Menschen auslösen können.

Geo.de berichtet, dass sich eine Vielfalt an Keimen in der Einspülkammer befinde. Das ist dort, wo Waschmittel und Weichspüler hineingegeben werden. Für den müffelnden Geruch ist aber das Bakterium Moraxella osloensis verantwortlich, der befindet sich am Bullauge. Dieses kann bei immungeschwächten Menschen zu Infektionen führen. Angegriffen werden die Haut und die Schleimhäute, informiert Doccheck.

3. Schlechter Geruch, weil die nasse Wäsche zu lange in der Maschine war

Es riecht moderig, wenn man die Wäsche nach dem Waschgang zu lange in der geschlossenen Maschine lässt. Es entsteht ein kleines Paradies für Keime und Bakterien. Je nach Länge können sich sogar kleine Schimmelsporen auf der Kleidung bilden, schreibt Persil auf der eigenen Webseite. Um diese gesundheitsschädlichen Keime zu entfernen, sollte die Wäsche erneut gewaschen werden.

4. Übervolle Waschmaschine: So wird nichts wirklich sauber

Achten Sie auf die Herstellerangaben, wie viel Kilogramm Wäsche in die Waschtrommel passt. Stopfen Sie zu viele Klamotten hinein, kann es passieren, dass nichts wirklich sauber wird. Die Gefahr besteht, dass Bakterien und andere Keime einfach an der Kleidung haften bleiben. Unter Umständen entstehen auf fiese Gerüche.

5. Richtig trocken: Bad und Küche eignen sich nicht, auch das Schlafzimmer ist nicht ideal

Am besten trocknet man die Wäsche in dafür vorgesehenen Räumen. Beispielsweise auf einem Speicher. Auch die Heizung ist keine gute Idee. Bei den geeigneten Wetterverhältnissen bietet es sich auch an, die Wäsche draußen zu trocknen. Das Bad oder die Küche sollten Sie wegen der eh schon erhöhten Luftfeuchtigkeit meiden. Auch das eigene Schlafzimmer ist kein geeigneter Ort fürs Trocken. Wird der Raum zu feucht, kann Schimmel entstehen. Diese greift dann die eigene Gesundheit an. Betroffen ist da beispielsweise die Lunge. Planet Wissen schreibt, dass typische Symptome häufiges Niesen, Schnupfen, gerötete Augen, Husten und Kopfschmerzen seien. Auch Hautreizungen seien möglich. Manche Schimmelpilze würden allerdings auch zu Erkrankungen der Nieren und Leber führen.

