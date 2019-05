Vegan ernährt: Schock-Foto zeigt völlig unterentwickeltes Kleinkind

So klein war das eineinhalbjährige Kleinkind in Australien, als es von Ärzten entdeckt wurde.

Das kleine Mädchen auf dem Foto sieht aus, wie frisch geboren. Es ist aber schon eineinhalb Jahre alt. Das Kleinkind wurde von seinen Eltern streng vegan ernährt und ist völlig unterentwickelt.

Sydney - Eine unfassbare Entdeckung machten Ärzte in Sydney als im Mai 2018 ein Kleinkind mit einem Schüttelanfall ins Krankenhaus gebracht wurde. Das Mädchen war so weit entwickelt, wie ein drei Monate altes Baby, obwohl es bereits eineinhalb Jahre alt war, berichteten australische Medien am Donnerstag aus einem Gericht in Sydney. Nach Zeugenaussagen hatte es mit 19 Monaten noch keinen einzigen Zahn und brachte nicht einmal fünf Kilogramm auf die Wage.

Den Eltern drohen bis zu fünf Jahren Gefängnis

Den Eltern droht nun eine saftige Gefängnisstrafe - mit bis zu fünf Jahren Haft müssen der Vater und die Mutter des kleinen Mädchens rechnen, weil sie ihre Gesundheit gefährdeten. Das Alter der Eltern darf aus juristischen Gründen nicht genannt werden. Aus den Gerichtsunterlagen gehe hervor, dass das Baby nur vegan mit Haferflocken, Kartoffeln, Reis, Tofu, Brot, Erdnussbutter und Reismilch ernährt wurde. Ansonsten bekam es Obst und Rosinen und wurde außerdem nicht geimpft.

Kind jetzt bei einer Pflegemutter: „Es ist, als ob ihr Körper Kalorien speichert“

Nachdem die Ärzte den dramatischen Zustand des Mädchens erkannt haben, alarmierten sie die Behörden. Das Kleinkind wurde daraufhin einer Pflegemutter gegeben und ärztlich überwacht. Zuvor war es seit seiner Geburt nie wieder bei einem Arzt. Mittlerweile ist das Mädchen knapp drei Jahre alt, aber weiterhin unterentwickelt und erst so groß wie eine Einjährige. Dennoch hat es deutlich an Gewicht zugelegt. Die Pflegemutter sagte: „Es ist, als ob ihr Körper Kalorien speichert - für den Fall, dass sie sie in Zukunft noch einmal braucht.“

