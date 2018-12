Schlafen Sie gern auf der rechten Seite? Das sollten Sie besser nicht tun

Drehen Sie sich zum Schlafen gerne auf die rechte Seite? Für ihre Gesundheit ist das eine bedenkliche Angewohnheit. Eine Studie enthüllt die Gründe.

Schlafen kann so schön sein - und ist außerdem gesund. Wer genügend schläft, ist ausgeruht und fit für die anstehenden Aufgaben. Doch was kaum einer weiß: Die Schlafposition kann sich auch auf unsere Gesundheit auswirken.

Gründe, nicht auf der rechten Seite zu schlafen

In einer Studie, die 2015 im Magazin "The Journal of Clinical Gastroenterology" veröffentlicht wurde, nennt der Arzt John Doulliard mehrere Gründe, wieso Sie sich beim Schlafen lieber auf die linke Seite statt auf die rechte Seite drehen sollten:

1. Magen und Bauchspeicheldrüse

Magen und Bauchspeicheldrüse liegen auf der linken Körperseite. Wer auf der rechten Seite schläft, sorgt dafür, dass der Magen auf die Bauchspeicheldrüse drückt und so deren Aktivität behindert.

2. Herz und Blutkreislauf

Die Hauptschlagader, die Aorta, zweigt vom Herz nach links ab. Wenn Sie auf der rechten Seite liegen, muss Ihr Herz das Blut quasi "bergauf" pumpen. Wer auf der linken Körperseite schläft, unterstützt dagegen die Pumpfunktion des Herzens.

3. Lymphsystem und Milz

Wer auf der linken Seite schläft, tut auch dem Lymphsystem des Körpers etwas Gutes, meint Doulliard weiter. Und das aus folgendem Grund: Das Lymphsystem ist für den Transport wichtiger Nährstoffe und die Filterung von Abfallstoffen zuständig.

Da die Milz, die ebenfalls das Blut reinigt, auf der linken Körperseite liegt, gelangen die Abfallprodukte besonders schnell zu ihr, wenn man auf der linken Seite liegt.

4. Sodbrennen

Wer auf der rechten Seite schläft, leidet etwa doppelt so oft unter Sodbrennen (auch Reflux genannt), als Linksschläfer. Das liege laut der Studie daran, dass sich die Speisesäure auf der rechten Seite des Magens befinde. Wer sich beim Schlafen aber nach rechts dreht, erleichtert dem Speisebrei, wieder in die Speiseröhre zurückzufließen und so unangenehme Beschwerden zu verursachen.

