Warum ein Treppenlift mehr als nur eine Investition in Ihre Mobilität ist

Teilen

Lifta informiert Sie mit allem Wissenswertem zum Thema Treppenlift. © Lifta

Im Alter kann das Treppensteigen zur Herausforderung werden. Ein Treppenlift hilft dabei, die Mobilität im eigenen Zuhause zu erhalten. Hier erfahren Sie Wissenswertes rund um Installation, Beratung und Zuschüsse.

Das Älterwerden ist ein natürlicher Teil des Lebens. Wie das nun mal so ist, bringt das gewisse Herausforderungen mit sich. Besonders körperliche Anstrengungen können belastend sein, zum Beispiel das Treppensteigen. Der Gedanke daran, das eigene Zuhause deswegen aufgeben zu müssen, kann äußerst beängstigend sein. Doch es gibt Lösungen, mit denen Sie mobil bleiben und Treppen keine Herausforderung mehr darstellen, zum Beispiel ein Treppenlift der Marke Lifta. Diese bieten mehrere Vorteile.

Wie funktioniert ein Treppenlift?

Grundsätzlich funktionieren die meisten Treppenlifte folgendermaßen: An der Treppe wird eine Schiene montiert. Mithilfe eines Elektromotors bewegt sich der Sitz entlang der Schiene in die obere Etage. Gesteuert wird der Lift mit einem Bedienelement, welches in Fahrtrichtung gedrückt wird. Der Lifta Treppenlift bietet dabei noch einige zusätzliche Funktionen wie einen Drehsitz, um ein sicheres Ein- und Aussteigen zu gewährleisten. Weitere Vorteile finden Sie im folgenden Absatz und auf der Lifta-Webseite.

Ob ein oder mehrere Stockwerke: Die Lifta-Treppenlifte eignen sich für unterschiedliche Treppen. © Lifta

Lifta-Treppenlift: Informieren Sie sich jetzt

Welche Vorteile bietet der Treppenlift von Lifta?

Lifta sorgt vom Anfang der Bestellung bis zur Installation und darüber hinaus für einen reibungslosen Ablauf. Die Treppenlifte und der Service zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

Variable Treppenlifte : Montage an praktisch allen Treppen – auch kurvige Treppen oder Wendeltreppen. Die Mitarbeiter beraten Sie natürlich bei der Auswahl des geeigneten Treppenlifts.

: Montage an praktisch allen Treppen – auch kurvige Treppen oder Wendeltreppen. Die Mitarbeiter beraten Sie natürlich bei der Auswahl des geeigneten Treppenlifts. Sicherheit : Automatischer Stopp bei Hindernissen, Sicherheitsgurte sowie Betrieb bei Stromausfall.

: Automatischer Stopp bei Hindernissen, Sicherheitsgurte sowie Betrieb bei Stromausfall. Gratis Zuschuss-Check : Unterstützung bei der Beantragung von Zuschüssen und Finanzierungsmöglichkeiten – bis zu 4.000 Euro.

: Unterstützung bei der Beantragung von Zuschüssen und Finanzierungsmöglichkeiten – bis zu 4.000 Euro. Rundum-Sorglos-Service : regelmäßiger Wartungs- und Reparaturservice für eine langfristige Nutzung – Betreuung nach dem Einbau. Die Mitarbeiter sind 24 Stunden für Sie erreichbar.

: regelmäßiger Wartungs- und Reparaturservice für eine langfristige Nutzung – Betreuung nach dem Einbau. Die Mitarbeiter sind 24 Stunden für Sie erreichbar. Lange Garantie: Sie haben mindestens drei Jahre Garantie auf Ihren Treppenlift.

Vom ersten Termin bis zur Fertigstellung eine freundliche und kompetente Beratung und Fertigung. Wir sind mit der gesamten Abwicklung sehr zufrieden.

Lifta installiert Treppenlifte Ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend. © Lifta

Lifta-Treppenlift: Informieren Sie sich jetzt

Wie viel kostet ein Treppenlift?

Die Kosten für einen Treppenlift hängen von mehreren Faktoren ab. Allgemein gilt dennoch: Je mehr Stockwerke der Lift erreichen soll, desto teurer ist er. Es lohnt sich in jedem Fall Zuschüsse zu beantragen. Informieren Sie sich darüber bei Ihrem persönlichen Beratungsgespräch. Bei Lifta fallen die Preisspannen ungefähr folgendermaßen aus:

Treppenlift für gerade Treppen mit einer Etage – zwischen 4.900 Euro und 15.000 Euro

Treppenlift für kurvige Treppen mit einer Etage – zwischen 10.000 Euro und 15.000 Euro

Wie läuft der Einbau eines Treppenlifts ab?

Der Einbau eines Treppenlifts erfolgt in der Regel in mehreren Schritten und erfordert eine sorgfältige Planung und Installation.

Zunächst wird die Treppe begutachtet und vermessen, um den passenden Treppenlift auszuwählen.

Dann wird der Treppenlift individuell gefertigt und montiert. Hierbei werden alle Komponenten wie der Sitz, die Schiene und der Motor präzise eingestellt, um eine optimale Funktionalität und Sicherheit zu gewährleisten.

Nach der Installation wird der Treppenlift auf Herz und Nieren getestet und der Kunde eingewiesen, wie der Lift sicher und einfach zu bedienen ist.

Die Mitarbeiter von Lifta stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite – auch nach der abgeschlossenen Installation des Treppenlifts. © Lifta

Lifta-Treppenlift: Informieren Sie sich jetzt

Welche Zuschüsse für Treppenlifte gibt es?

In Deutschland gibt es verschiedene Zuschüsse und Förderungen, die Sie beantragen können. Ein Beispiel ist eine Förderung über die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Diese gewährt Zuschüsse und Kredite für Maßnahmen zur Barrierereduzierung in Wohngebäuden. Auch die Pflegeversicherung kann unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschuss zum Treppenlift gewähren. Des Weiteren bieten manche Bundesländer und Kommunen eigene Förderprogramme an.

Vereinbaren Sie ein Gespräch mit den Experten von Lifta und lassen Sie sich persönlich beraten.

Dank verschiedener Zuschüsse sparen Sie beim Kauf eines Treppenlifts – Lifta informiert Sie darüber ausführlich. © Lifta