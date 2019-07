In nur 20 Minuten: Studie zeigt, wie der Stresspegel in kürzester Zeit abfällt

Ihr Tag ist voller Termine und Sie finden keine Zeit für Entspannung? Ein Forscherteam aus den USA fand jetzt heraus, wo Sie die perfekte Oase der Erholung finden.

Wer gestresst durchs Leben hetzt, bekommt nicht nur schlechte Laune: Auch für die Gesundheit ist Dauerstress toxisch. Der Blutdruck sinkt nicht mehr ab, es kommt zu Bluthochdruck, der zu Herz-Kreislauf-Krankheiten wie Schlaganfall oder Herzinfarkt führt. Gestresste Menschen sind außerdem anfälliger für Krankheiten, Übergewicht und Depressionen. Entspannung und Ruhe sind deshalb immens wichtig - weshalb Meditation und andere Entspannungstechniken einen immer höheren Stellenwert in der Prävention von Krankheiten einnehmen.

"Naturpille" wirkt nur ohne Sport und ohne Smartphone

Auch immer mehr Studien werden veröffentlicht: Unter anderem die Arbeit eines Forschungsteams der Universität Michigan. Die Wissenschaftler untersuchten, was den menschlichen Körper am besten entstresst.

Das geht den Forschern zufolge relativ einfach, wie das Portal Business Insider berichtete. So soll ein 20-minütiger Spaziergang im Wald oder Park den Cortisolspiegel enorm senken und damit Körper und Geist beruhigen. Die Wissenschaftler sprechen von einer "Naturpille", die gegen Stress wirkt - ihr Studienergebnis wurde im Fachjournal Frontiers in Psychology veröffentlicht:

Dass die Natur eine beruhigende Wirkung entfaltet, ist keine neue Erkenntnis. Die aktuelle Studie untermauert diese allerdings mit neuen Zahlen: So bekamen 36 Stadtbewohner die Aufgabe, während eines achtwöchigen Studienzeitraums mindestens dreimal pro Woche für mindestens zehn Minuten in die Natur zu gehen. Während des Tests gaben die Probanden jeweils viermal Speichelproben vor und nach dem Aufenthalt im Grünen ab. Nach Auswertung der Proben war der entstressende Effekt am größten, wenn die Teilnehmer zwischen 20 und 30 Minuten in der Natur unterwegs waren - zum Beispiel im Wald.

Den Forschern zufolge soll die "Naturpille" nur wirken, wenn Sie bei Tageslicht im Grünen unterwegs sind, dabei keinen Sport treiben und das Smartphone in der Tasche oder - noch besser - daheim liegen lassen.

