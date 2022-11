Wochenbettdepression: Womöglich Heilungsmethode gefunden

50 bis 80 Prozent aller Mütter leiden unter dem sogenannten Babyblues. (Symbolbild) © Monkeybusiness/Imago

Forschende aus den USA haben einen Zusammenhang zwischen Zellprozessen und später entstehender Wochenbettdepression entdeckt.

Das Baby ist auf der Welt, der Geburtsschmerz dank der Hormone vergessen und eigentlich sollte das Familienleben jetzt so richtig losgehen. Doch die Liebe zum eigenen Kind will bei manchen Frauen nicht sofort aufkommen. Anstelle von Glücksgefühlen und uneingeschränkter Zuneigung fühlen sich viele Mütter von Ängsten belastet, glauben, sie könnten ihre Rolle nicht gut erfüllen und sehen sich nicht in der Lage, sich um ihr Kind zu kümmern. In der Medizin heißt dieser Zustand Postpartale Depression (PPD). Ein Ärzteteam aus Virginia ist nun ein Durchbruch bei der Suche nach der Ursache für PPD gelungen.

Es muss nicht immer direkt zu einer PPD kommen. Doch auch einen sogenannten Babyblues, der nach wenigen Stunden oder Tagen vergehen kann, müssen viele Frauen nach der Geburt durchleben. Laut Deutscher Depressionshilfe sind es sogar 50 bis 80 Prozent der Frauen, die nach der Geburt durch solch eine kürzere depressive Phase gehen. Bei Frauen, die unter PPD leiden, vergehen diese Symptome jedoch nicht. Etwa zehn bis 15 Prozent der Mütter sind davon betroffen.

