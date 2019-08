Zehn Jahre Leid: Junge Frau überwindet Krankheit, die 95 Prozent ihrer Haut entstellte

Als die Ärzte einen kleinen Fleck an ihrer Stirn entdeckten, ahnte Kirsty Crook nicht, welches Schicksal Sie erwartete. Nach Jahren des Leids ist nun endlich Linderung in Sicht.

2010 begann das Martyrium von Kristy Crook. Die damals 21-Jährige entdeckte einen roten Fleck auf ihrer Stirn, der sich zu ihrem Grauen nach und nach erst auf ihre Kopfhaut, dann auf das Gesicht und schließlich sogar über ihre Beine und Leiste ausbreitete.

Schuppenflechte schränkt das Leben einer jungen Frau massiv ein

Obwohl bei der Engländerin die Hautkrankheit Psoriasis, auch bekannt als Schuppenflechte, diagnostiziert worden ist, wurde sie jahrelang von Menschen gemieden, die meinten, sie sei von einem Feuer entstellt worden oder sei sogar ansteckend. Die Krankheit wurde bei Crook so schlimm, dass sie zeitweise bis zu 95 Prozent der Haut entstellte.

Sogar in ihren Ohren breitete sich die Flechte aus und verschlechterte so ihr Hörvermögen. Die trockene, entzündete Haut riss immer wieder auf, blutete sogar. Als wäre das nicht genug, entwickelte die junge Frau mit der Zeit auch noch Psoriasis-Arthritis, eine chronische Gelenkerkrankung, die durch die Schuppenflechte begünstigt wird. Dadurch litt ihr Sozialleben, ihr Liebesleben und nicht zuletzt auch ihr Job im Gesundheitswesen, wie die Daily Mail berichtet.

"Ich habe niemals Shorts, Röcke, Kleider oder etwas Kurzärmeliges getragen. Ich bin den ganzen Sommer über mit langen Ärmeln herumgelaufen, weil ich vor den Vorurteilen der Leute so Angst hatte. Sie kamen auf mich zu und fragten mich, ob ich ein Feueropfer wäre. Andere sagten 'Ich fasse nichts an, was sie angefasst hat, weil das ansteckend ist'", schildert Crook ihren jahrelangen, traurigen Alltag.

Auch interessant: Experte klärt auf: So werden Sie Schuppenflechte für immer los.

Zur Haut-Umfrage:

Nach zehn Jahren endlich Linderung: Dieser Wirkstoff dämmte die Schuppenflechte ein

Aber nun hat die mittlerweile 31-Jährige nach zehn Jahren endlich wieder ein Kleid getragen und konnte sich die Beine rasieren, ohne dass sie bluten: "Das war einer der schönsten Tage meines Lebens."

Der Grund für die starke Verbesserung der Schuppenflechte sind Injektionen. In den letzten sechs Monaten wurde Crook mit dem Wirkstoff Adalimumabbehandelt. Dieser Wirkstoff wirkt gegen Entzündungen. Er wird Menschen verschrieben, die unter heftiger Arthritis, Psoriasis und Morbus Crohn leiden und bei denen andere Medikamente bereits versagt haben.

Bei Kristy Crook scheint das Mittel sowohl die Psoriasis als auch die Arthritis zu verbessern. Crook gibt an, nach den Injektionen ein paar Tage zu schwächeln, aber sich danach stark und vital zu fühlen. Sieht man die aktuellen Bilder auf ihrem Instagram-Account kann man kaum glauben, unter welchen Qualen die Frau vorher zu leiden hatte:

Kristy Crook nutzt ihren Instagram-Account nun, um andere Betroffene aufzuklären und ihnen Mut zu machen.

Lesen Sie auch: Alles über die Schuppenflechte – Symptome, Folgen und mögliche Therapieformen.

Mehr zum Thema: Skandal in deutschen Schwimmbädern - diese diskriminierende Badeverordnung sorgt für Aufruhr.

ante