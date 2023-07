Zunahme der Totgeburten in Deutschland: Auch das Alter der Mutter kann Einfluss nehmen

Neue Zahlen

Ein düsteres Szenario: Steigende Totgeburtenraten in Deutschland. Neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen besorgniserregende Entwicklung:

Tot- oder Fehlgeburten werden auch Sternenkinder genannt. Sie wiegen bei der Geburt unter 500 Gramm und werden nicht als Person im Geburts- oder Sterberegister eingetragen. Etwa jedes 230. Kind in Deutschland wird tot geboren, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Presse-Agentur (dpa) von 2022. Nach einem Tiefstand im Jahr 2007 steigt die Quote tendenziell wieder an, zitiert die dpa das Statistische Bundesamt. 2021 waren es 3.420 Kinder, die in Deutschland tot zur Welt gekommen sind.

Das entspricht etwa 4,3 Totgeburten je 1.000 Geborenen. Im Jahr 2007 waren es 3,5 Totgeburten je 1.000 Geborenen. Einer der Gründe ist das steigende Alter der Mütter, so die dpa. Welche Faktoren außerdem eine Rolle spielen, erfahren Sie auf 24vita.de.

