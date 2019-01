Zwei-Tage-Detox-Plan bringt Sie nach den Festtagen wieder in Form

Weihnachtsbrunch, drei Stunden später Kaffee und Kuchen und abends schon wieder lecker Fondue? Fühlen Sie sich wie gemästet, hat folgende Kur einen wundersamen Effekt.

Zwischen Weihnachten und Neujahr jagt nicht nur eine Feierei die andere - auch an Kalorien mangelt es nicht. Die Völlerei mit Plätzchen, Glühwein, Raclette, Fondue und Sekt haben wir zwar überstanden - allerdings kämpfen viele jetzt mit dem unguten Gefühl, mindestens fünf Kilo zugenommen zu haben. Natürlich kann man jetzt mit einer Diät starten, aber auch ein Zwei-Tages-Plan zeigt bereits Wirkung.

Basen-Kur gegen das Völlegefühl nach Weihnachten und Silvester

So rät die Bild nach der Festtagsschlemmerei zu einer zweitägigen Basen-Kur, die den Körper entsäuert und so zu mehr Wohlbefinden führen soll. Das einfache Geheimnis dahinter: säurebildende Lebensmittel wie Kaffee, Alkohol, Weißbrot, Eiernudeln, Milchprodukte, Fleisch, Wurst und Fisch weglassen - also alles, was man an den Festtagen im Überfluss genossen hat - und ausschließlich zu basenbildenden Lebensmitteln greifen.

Erlaubt sind während der zweitägigen Entgiftungskur folgende basische Lebensmittel:

Kräutertees wie Fenchel- und Kamillentee

wie Fenchel- und Kamillentee Gemüse wie Kartoffeln, Möhren, Brokkoli

wie Kartoffeln, Möhren, Brokkoli Salate

Pilze

Obst wie Zitronen, Orangen, Bananen

wie Zitronen, Orangen, Bananen Kräuter

Sprossen

Säfte wie Orangen-, Tomaten- oder Traubensaft

wie Orangen-, Tomaten- oder Traubensaft Trockenobst wie Backpflaumen, ungeschwefelte Aprikosen, Datteln oder Feigen

wie Backpflaumen, ungeschwefelte Aprikosen, Datteln oder Feigen Molke und Kefir

Oliven- oder Sonnenblumenöl sowie Margarine

Bewegung und Darmreinigung bei einer Detox-Kur

Vor einer Detox-Kur empfiehlt es sich, den Darm auf die umgestellte Ernährung vorzubereiten. Backpflaumen sind eine gute und natürliche Möglichkeit, die Darmaktivität zu steigern und so dessen Entleerung zu beschleunigen. Dazu fünf Backpflaumen am Abend in Wasser einweichen und am nächsten Morgen auf nüchternen Magen essen. Wer mag, kann auch das Wasser trinken, in dem sie eingeweicht wurden.

Ein Besuch im Fitnessstudio, Schwimmen oder ein einfacher Spaziergang bringen den Stoffwechsel in Schwung und helfen ebenfalls gegen die Trägheit, die sich nach der Völlerei an den Festtagen breit gemacht hat.

