Fraport Facility Services – neuer Name und sichere Arbeitsplätze

Wo ist ein Supermarkt? In welchem Raum kann ich mein Kind wickeln? An welchem Ort finde ich eine Kirche? – Fragen, mit denen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der im Frühjahr ins Leben gerufenen Fraport Facility Services (FFS) täglich konfrontiert sehen. Dabei ist ihre hauptsächliche Aufgabe eine ganz andere: Sie säubern riesige Fensterfronten und pflegen Fußböden, sind aber auch die Spezialisten bei der Instandhaltung von Lüftungsanlagen und der Ausführung von Renovierungen.

Damit tragen so nicht nur einen bedeutenden Anteil zu der hohen Attraktivität des Frankfurter Flughafens bei, sondern sind zugleich Nachhaltigkeits-Manager, die durch ihre Tätigkeit den Werterhalt und die Langlebigkeit eines jeden einzelnen Bauwerks unterstützen. Die 1997 gegründete Vorläufergesellschaft GCS Gesellschaft für Cleaning Service hatte sich in den ersten Jahren hauptsächlich als Reinigungsdienstleister einen Namen gemacht.

Dank des außergewöhnlichen Engagements und der hohen Zuverlässigkeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde das Portfolio rasch um die Bereiche Umzüge sowie Heizung, Klima und Sanitär erweitert. Inzwischen hat sich das FFS-Team auch eine hohe Kompetenz in den Bereichen Aufzugswartung und Schädlingsbekämpfung sowie der hygienischen Reinigung erworben. Abseits vom Alltagsgeschäft, jedoch dadurch noch faszinierender, ist die Zulassung zur Tatort-Reinigung.

Weniger spannungsreich, dafür mit mindestens ebenso viel Sorgfalt verbunden sind die Reinigungsarbeiten an denkmalgeschützten Anlagen. In teils atemberaubenden Höhen entschwinden die mit einer Bergretter-Ausrüstung samt Helm ausgestatteten 30 Mitarbeiter beim Reinigen der imposanten Hallenverglasungen. Neben den fesselnden Tätigkeitsfeldern versüßen ein Jobticket sowie eine Kantinenkarte für den Besuch der 15 Kantinen auf dem Flughafengelände sowie eine Notfallkinderbetreuung, betriebliche Weiterbildungsmöglichkeiten und noch weitere sonstige Vergünstigungen innerhalb des Fraport-Konzerns die Arbeit bei der FFS.

„Unsere festen Arbeitszeiten sind familienfreundlich und erleichtern die Freizeitplanung“, betont Roswitha Gerritzmann, für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, die positive Arbeitsatmosphäre. „Zwar sind wir sieben Tage die Woche 24 Stunden im Einsatz, aber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nach sechs Arbeitstagen zwei Tage frei und sind darüber hinaus üblicherweise festen Bereichen zugeordnet. Eine geringe Fluktuation ist das positive Ergebnis, zu der auch die hohe Anziehungskraft und die Faszination des Frankfurter Flughafens beiträgt, der zudem für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen noch gut erreichbar ist.

Menschen aus nahezu allen Ländern kommen am Frankfurter Flughafen an. Da erweist es sich als Glücksfall, dass bei der FFS rund 700 Menschen aus über 40 Nationen arbeiten, die sprachlich und kulturell eine große Bandbreite repräsentieren und Verständnis für die zahlreichen Fragen der Reisenden haben.

„Wir sind multikulturell aufgestellt, weltoffen und pflegen eine offene Führungskultur ohne Hierarchien. Die Mannschaft ist das Team, jeder kann seinen Teil dazu beitragen und ist herzlich willkommen. Das macht die Arbeit hier auch spannend. Mit der Umfirmierung in FFS und einer neuen Gesellschaftsform gehen wir den nächsten wichtigen Schritt unserer noch jungen Firmengeschichte. Der neue Name eröffnet uns eine hervorragende Position auf dem Markt. Gleichzeitig rücken wir nun auch enger an unseren Mutterkonzern Fraport heran und können so Synergieeffekte nutzen. Unser Großkunde ist natürlich die Muttergesellschaft Fraport AG sowie weitere Kunden, unter anderem Fluggesellschaften, Logistikunternehmen, etc.